Трамп погрожує Ірану «безпрецедентними» наслідками в разі мінування Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп погрожує Ірану «безпрецедентними» наслідками, якщо будуть підтверджені повідомлення про мінування критично важливої Ормузької протоки.

«Якщо Іран встановив якісь міни в Ормузькій протоці, а ми не маємо повідомлень про те, що це було зроблено, ми хочемо, щоб їх прибрали негайно! Якщо з якоїсь причини міни були встановлені і не будуть негайно прибрані, військові наслідки для Ірану будуть безпрецедентними. Якщо ж, з іншого боку, вони приберуть те, що могло бути встановлене, це стане величезним кроком у правильному напрямку!» – написав Трамп 10 березня у власній мережі Truth Social.

Раніше американські ЗМІ написали, що розвідка США виявила ознаки початку мінування Ормузької протоки. Про це, зокрема, повідомила кореспондентка CBS News у Білому домі Дженніфер Джейкобс.

«Іран використовує невеликі судна, кожне з яких може нести від двох до трьох мін. Хоча запаси мін в Ірані публічно невідомі, оцінки за минулі роки коливаються на рівні приблизно від двох до шести тисяч морських мін», – передала вона дані свого колеги Джима ЛаПорта, який спеціалізується на питаннях національної безпеки.

Про те, що Іран мінує Ормузьку протоку, повідомили і джерела CNN, які також послалися на дані розвідки.

Через Ормузьку протоку проходить 20–25% світового нафтового трафіку. Після початку війни з Ізраїлем та США Іран заявив, що блокуватиме протоку.

До початку бойових дій цим шляхом щодня проходили від 50 до 60 танкерів з нафтою та газом, після 28 лютого їхнє число радикально скоротилося. Зупинка руху суден призвела до стрибка цін на нафту та газ.

Президент США Дональд Трамп обіцяв, що американський військовий флот «за потреби» супроводжуватиме танкери.