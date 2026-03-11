Новий аятола має поранення, але може працювати – Reuters

Обраний після загибелі свого батька Алі Хаменеї верховний лідер Ірану Моджтаба Хамені зазнав легких поранень, але продовжує працювати, повідомляє Reuters із посиланням на неназваного іранського чиновника. Він не повідомив подробиць про те, коли саме аятола був поранений і чому після призначення новим лідером досі не зробив жодних публічних заяв.

Раніше агентство повідомляло, що Моджтаба Хаменеї міг зазнати поранень під час ударів США та Ізраїлю, внаслідок яких загинув його батько.

Офіційного підтвердження цієї інформації немає, але іранські державні засоби інформації використовують формулювання, що побічно вказують на поранення. Ведучий державного телебачення назвав Моджтаба Хаменеї «джанбазом» (пораненим ветераном) «війни Рамадана» –так в Ірані називають поточний конфлікт із США та Ізраїлем.

За даними джерел агентства, поранення та побоювання щодо безпеки можуть пояснювати мовчання Моджтаби Хаменеї з моменту його призначення верховним лідером. При цьому фактична влада, як стверджують співрозмовники Reuters, зараз зосереджена в руках Корпусу вартових ісламської революції (КВІР).

Джерела зазначають, що КВІР «розлютився» після вибачень президента Масуда Пезешкіана перед країнами Перської затоки за удари по американських військових об’єктах на їхніх територіях. Один зі співрозмовників наголосив, що Алі Хаменеї раніше вмів стримувати вплив Корпусу, балансуючи його інтереси з думками політичних та релігійних еліт.

«Тепер же, навіть якщо новий лідер буде достатньо здоровим, щоб взяти штурвал у свої руки, останнє слово у ключових рішеннях, імовірно, залишиться за Корпусом вартових», – зазначив співрозмовник Reuters.

За словами джерел, саме КВІР «протиснув» кандидатуру Моджтаби Хаменеї, розглядаючи його як «гнучкішу версію його батька, готову підтримати жорсткий курс».

Декілька високопоставлених іранських співрозмовників Reuters вважають, що його призначення може призвести до більш агресивної зовнішньої політики та посилення внутрішніх репресій. Двоє з них побоюються, що домінування КВІР остаточно перетворить Ісламську республіку на військову державу «з тонкою завісою релігійної легітимності».

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Внаслідок ударів був убитий верховний лідер аятола Алі Хаменеї, вражені військові та ядерні об’єкти країни. Іран у відповідь завдає ударів по американських базах та інфраструктурі союзників Вашингтона в країнах Перської затоки.

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) вважає, що в Ісфахані під землею розташоване сховище високозбагаченого урану. Про це йшлося в опублікованій нещодавно доповіді МАГАТЕ. Уран може використовуватися як паливо для ядерних реакторів або піддаватися переробці для створення ядерної зброї. Тегеран розробку такої зброї заперечує.