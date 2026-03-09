Трамп назвав «великою помилкою» обрання новим лідером Ірану сина Хаменеї

Президент США Дональд Трамп розкритикував обрання новим верховним лідером Ірану Моджтаби Хаменеї, сина загиблого внаслідок ударів Ізраїлю і США аятоли Алі Хаменеї, заявивши одному ЗМІ, що він «не задоволений» вибором, а іншому – що це було «великою помилкою».

Видання New York Post повідомило, що в телефонному інтерв’ю запитало Трампа про його плани щодо нового верховного лідера. «Не скажу вам. Я ним не задоволений», – цитує його видання.

«Я думаю, що вони зробили велику помилку, – сказав Трамп про це рішення в окремому коментарі NBC News пізніше того ж дня. – Я не знаю, чи це надовго. Думаю, що вони зробили помилку».

Раніше Трамп назвав Моджтабу Хаменеї – якого тоді вважали фаворитом на наступника свого батька – «неприйнятним вибором» і «легковаговиком» і сказав, що будь-хто, кого обере Тегеран, має бути прийнятним для Вашингтона.

8 березня Трамп заявив ABC News, що «якщо [наступний верховний лідер] не отримає від нас схвалення, він недовго протримається», додавши, що є «багато людей, які можуть претендувати» на цю роль.

В інтерв’ю The Times of Israel невдовзі після оголошення Хаменеї новим лідером Трамп відмовився безпосередньо коментувати цей крок, сказавши лише: «Побачимо, що буде».

Напередодні державні медіа Ірану повідомили, що син покійного аятоли Алі Хаменеї – Моджтаба Хаменеї – призначений новим верховним лідером країни.

Впливовий Корпус вартових ісламської революції (КВІР) Ірану негайно висловив підтримку Моджтабі Хаменеї, який, як вважається, має тісні зв’язки з цією організацією. Керівник регулярних збройних сил також привітав його обрання.

Як верховний лідер Хаменеї матиме останнє слово в усіх політичних і військових питаннях і, фактично, матиме диктаторські повноваження в країні.

Верховний лідер аятола Алі Хаменеї, духовний керівник Ірану й найвища посадова особа країни, який очолював її майже чотири десятиліття, загинув під час ударів США й Ізраїлю 28 лютого у віці 86 років.