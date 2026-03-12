Трамп заявив, що «ми перемогли», але боротьба триватиме, оскільки Іран атакує судноплавство в Перській затоці

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати «виграли» війну проти Ірану, але каже, що їхні сили продовжуватимуть атакувати, доки робота не буде завершена, оскільки Тегеран завдав удару щонайменше по шести суднах у регіоні та пообіцяв подальші удари.



«Ніколи не хочеться казати зарано, що переміг. Ми перемогли...У першу годину все закінчилося», – сказав Трамп під час передвиборчого мітингу в Кентуккі 11 березня.

Коментарі Трампа та Білого дому протягом останніх днів були різними: від припущень, що війна може тривати від чотирьох до шести тижнів або довше, до можливості того, що вона може закінчитися «скоро».

Трамп заявив, що американо-ізраїльські удари по Ірану, які розпочалися 28 лютого, «практично знищили» країну Близького Сходу, знищивши значну частину її керівництва, збройних сил та ядерної програми.

Тим не менш, президент та інші члени його адміністрації заявили, що атаки не припиняться.

«Ми ж не хочемо йти передчасно, чи не так?» – сказав Трамп. – «Ми повинні завершити роботу».

Ізраїль також чітко дав зрозуміти, що не готовий припинити свою кампанію, включаючи напади в Лівані на союзні Ірану сили «Хезболли», заявивши, що залишається «широкий спектр цілей».

«Ми розширимо наші операції», – заявив військовий речник бригадний генерал Еффі Дефрін під час брифінгу 11 березня.

Рано вранці 12 березня ізраїльські військові оголосили про «широкомасштабну хвилю ударів по Тегерану» – це майже щоночі трапляється останніми днями.

Трамп заявив, що американські війська завдали ударів по іранських кораблях в Ормузькій протоці на тлі побоювань щодо мінної кампанії Тегерана в одному з найважливіших економічно водних шляхів світу.

«Станом на цей момент ми завдали ударів по 28 мінних кораблях», – сказав Трамп журналістам через день після того, як американські військові заявили про знищення 16 мінних суден.

Reuters та CNN, посилаючись на джерела в США, повідомили, що Іран розмістив близько десятка мін у протоці. Reuters цитує джерело, яке повідомило, що міни були розгорнуті «протягом останніх кількох днів» і що більшість їхніх місць розташування відомі.

Зіткнувшись із побоюваннями щодо енергетичної кризи, спричиненої перебоями у видобутку нафти та судноплавстві в регіоні Перської затоки, західні лідери вжили заходів, щоб стримати різке зростання цін.

«Група семи» (G7) опублікувала заяву, в якій йдеться, що її члени погодилися вивчити можливість супроводу суден через регіон Перської затоки, включаючи Ормузьку протоку.

Тим часом Тегеран заявив, що вважає судна, що перевозять нафту до Сполучених Штатів, Ізраїлю та «їхніх партнерів», «законними» цілями.



«Ми не дозволимо навіть одному літру нафти потрапити до США, сіоністів та їхніх партнерів. Будь-яке судно чи танкер, що прямує до них, буде законною мішенню», – заявив речник військового командування Ірану Ебрагім Зольфакарі 11 березня.

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Внаслідок ударів був убитий верховний лідер аятола Алі Хаменеї, уражені військові та ядерні об’єкти країни. Іран у відповідь завдає ударів по американських базах й інфраструктурі союзників Вашингтона в країнах Перської затоки.



