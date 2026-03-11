Рада безпеки ООН засудила удари Ірану. Росія й Китай утрималися

Рада безпеки ООН 11 березня засудила удари Ірану по країнах Перської затоки, водночас Росія й Китай утрималися під час голосування.

Резолюція Ради безпеки закликає Іран негайно припинити атаки на Бахрейн, Кувейт, Оман, Катар, Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати і Йорданію. У документі наголошується, що ці удари удари порушують міжнародне право і становлять «серйозну загрозу міжнародному миру й безпеці».

Резолюція також критикує використання Іраном таких проксі-угруповань, як «Хезболла» (визнане терористичним у США і Євросоюзі.) в Лівані.

Тринадцять із 15 членів Ради безпеки проголосували за текст документу, поданого непостійним членом Бахрейном.

Іран засудив резолюцію, назвавши її «зловживанням» Радою безпеки ООН.

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Внаслідок ударів був убитий верховний лідер аятола Алі Хаменеї, уражені військові та ядерні об’єкти країни. Іран у відповідь завдає ударів по американських базах й інфраструктурі союзників Вашингтона в країнах Перської затоки.