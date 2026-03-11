Міжнародне енергетичне агентство вирішило використати найбільший в історії обсяг запасів нафти

Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) 11 березня наказало вивільнити найбільший обсяг нафтових резервів у своїй історії – 400 мільйонів барелів, що становить третину від загальної кількості.

Глобальний енергетичний регулятор оголосив, що його 32 члени одноголосно погодилися вивільнити цей обсяг нафти зі своїх екстрених резервів.

Агентство намагається пом'якшити шок на ринку нафти, спричинений війною США та Ізраїлю з Іраном та фактичним закриттям Ормузької протоки, через яку проходить чверть світових поставок нафти.

Японська влада раніше оголосила, що випустить на ринок приблизно 80 мільйонів барелів зі своїх приватних та державних нафтових резервів, починаючи з 18 березня. Німеччина вказала, що надасть ринкові 19,51 мільйона барелів сирої нафти.

Міністри енергетики країн «Групи семи» заявили про свою принципову підтримку використання стратегічних нафтових резервів.

Міжнародне енергетичне агентство востаннє вдавалося до цього екстреного заходу у 2022 році – після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. На той час регулятор випустив на ринок 182 мільйони барелів нафти.

Світовий ринок втрачає приблизно 15 мільйонів барелів нафти на день через блокування торгівлі через Ормузьку протоку.

Економісти попереджають, що тривале зростання цін на нафту ризикує призвести до інфляції та корекції фондового ринку, а також до труднощів на заправках для водіїв.