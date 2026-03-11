США заявили про знищення кількох іранських військових суден

США завдали удару по іранських військових кораблях, знищивши понад десять суден, призначених для встановлення мін, заявило Центральне командування США.

За даними командування, 10 березня американські військові ліквідували кілька іранських військових суден, зокрема 16 мінних загороджувачів поблизу Ормузької протоки.

«Американські війська погіршують здатність іранського режиму демонструвати свою силу на морі та перешкоджати міжнародному судноплавству. Роками іранські сили загрожували свободі судноплавства у водах, необхідних для американської, регіональної та глобальної безпеки та процвітання», – йдеться у заяві.

Президент США Дональд Трамп оголосив, що американські сили «повністю знищили» 10 іранських мінних суден.



