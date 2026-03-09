Президент США Дональд Трамп припустив, що війна з Іраном може скоро закінчитися, стверджуючи, що американські війська значною мірою ліквідували військовий потенціал Тегерана після 10 днів ударів.

«Я думаю, що війна майже повністю завершена. У них немає ні флоту, ні зв’язку, ні повітряних сил», – заявив Трамп у коментарі кореспондентці CBS News. Журналістка наводить його слова у своєму акаунті в X.

Президент також додав, що США значно випереджають початкову оцінку тривалості операції у 4-5 тижнів.

Що стосується Ормузької протоки, блокада якої призвела до різкого зростання цін на нафту, то Трамп сказав, що кораблі зараз проходять через неї, але він «думає про те, щоб взяти її під свій контроль».

Трамп також застеріг Іран від подальшої ескалації, заявивши, що країна вже «використала все, що могла».

Коментуючи обрання в Ірані нового верховного лідера Моджтаби Хаменеї, якого Трамп раніше критикував, він сказав: «У мене немає для нього жодного послання», і заявив, що має ідеї, хто міг би замінити Хаменеї, але деталей не навів.

Попередній верховний лідер аятола Алі Хаменеї, духовний керівник Ірану й найвища посадова особа країни, який очолював її майже чотири десятиліття, загинув під час ударів США й Ізраїлю 28 лютого у віці 86 років.

Трамп раніше прогнозував, що удари по Ірану триватимуть близько чотирьох тижнів, але згодом заявив, що операція може затягтися і триватиме «стільки, скільки потрібно».

Пояснюючи удари по Ірану, президент США заявив, що ціллю було, зокрема, зірвати його ядерну програму, щоб не допустити виробництво Тегераном ядерної зброї. Іран неодноразово заявляв, що його програма і мирною і не має на меті створення зброї.

У відповідь на удари Ізраїлю і США військові Ірану атакували ракетами і дронами не лише Ізраїль чи військові об’єкти США в регіоні, а й багатьох своїх регіональних сусідів, яких у Тегерані вважають союзниками Сполучених Штатів.