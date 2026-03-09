Кремль заявив про першу цього року розмову Путіна з Трампом, говорили про Іран й Україну

Президенти США й Росії Дональд Трамп і Володимир Путін 9 березня провели телефонну розмову, повідомив Кремль.

Кирило Дмитрієв, спеціальний посланець Путіна на переговорах зі США щодо України, заявив, що «конструктивна розмова тривала годину»: «Обговорювалися можливі розв’язання українського й іранського конфліктів».

Помічник Путіна Юрій Ушаков заявив, що Трамп «висловив зацікавленість у якнайшвидшому врегулюванні ситуації» в Україні.

За його словами, Путін розповів Трампу про «успішне просування російських військ» як фактор, який має спонукати Україну до переговорів.

Натомість раніше сьогодні головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що активні дії ЗСУ змушують армію Росії переносити дати запланованих операцій. За його оцінкою, українські війська протягом місця відновили контроль над більшою площею української території, ніж за цей же час захопила армія Росії – це сталося вперше з часів Курської операції 2024 року.

Трамп і Путін неодноразово обговорювали Україну минулого року, але це їхня перша розмова у 2026 році.

Після початку операції США й Ізраїлю проти Ірану зусилля щодо зупинки війни РФ в Україні сповільнилися. Президент України Володимир Зеленський заявив, що запланована на цей тиждень тристороння зустріч представників України, США і Росії відкладається.

Як повідомляє Кремль, у розмові з Трампом Путін також «висловив міркування, спрямовані на якнайшвидше політико-дипломатичне врегулювання іранського конфлікту».

Подробиці – невідомі. Американська сторона поки що не оприлюднила інформацію про розмову. Водночас в Білому домі підтвердили Радіо Свобода, що така розмова відбулася.

Раніше з’явилися повідомлення про те, що Росія передає Ірану розвідувальну інформацію для ударів по американських силах на Близькому Сході, зокрема, дані про розташування військових об’єктів США, включаючи військові кораблі і літаки.

Розвідувальні служби США відмовилися публічно коментувати ці повідомлення.

Тим часом, президент США Дональд Трамп заявив, що не має інформації про те, що Росія підтримує Іран. «Якщо це так, то вони не дуже добре справляються, бо справи в Ірану йдуть не дуже добре», – сказав Трамп.

Білий дім також відкинув значення даних про розвідувальну підтримку Москви. А спеціальний посланець президента США Стів Віткофф 7 березня заявив, що Москві сказали не надавати Ірану розвідувальні дані на тлі авіаударів американських й ізраїльських військ.

Читайте також: Путін у розмові з президентом Ірану заявив про необхідність негайного припинення вогню