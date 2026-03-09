Активні дії ЗСУ змушують армію Росії переносити дати запланованих операцій – Сирський

Сили оборони намагаються «перехопити оперативну ініціативу і змусити ворога грати за нашими правилами», заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 9 березня.

За його оцінкою, українські війська протягом місця відновили контроль над більшою площею української території, ніж за цей же час захопила армія Росії – це сталося вперше з часів Курської операції 2024 року. Про це, зокрема, йшлося на робочій нараді за підсумками діяльності ЗСУ в лютому 2026 року:

«Продовжуємо контрнаступальну операцію на Олександрівському напрямку. Тут угруповання ДШВ за місяць відновило контроль над 285,6 квадратних метрів. Загалом з початку операції відновлено контроль над понад 400 кв. км території».





Також, додав Сирський, триває активна оборона на інших напрямках, подекуди фіксуються просування українських військ уперед. Він вказав на те, що російська армія кількісно переважає українську майже втричі, але через активні дії ЗСУ мусить переносити дати своїх запланованих операцій, «латати дірки у своїй обороні та перекидати війська з інших напрямків».

Також головнокомандувач навів підсумки ударів по тереторії Росії – згідно з ними, протягом лютого далекобійні засоби Сил оборони уразили 85 цілей.

«З урахуванням попередніх періодів, маємо кумулятивний ефект – зменшення загальних обсягів переробки нафти в РФ на 24,8%. Окремо слід виділити наш результативний ракетний удар по Воткінському заводу в Удмуртії, що виробляє ракети «Іскандер-М», «Орєшнік» та інші. Крім того, зменшення на 18% застосувань росіянами FPV-дронів у лютому – імовірний ефект від ураження нами арсеналів ворожих БпЛА», – повідомив Сирський.

Говорячи про забезпечення логістики, інженерно-фортифікаційних робіт, відновлення боєздатності підрозділів, стану правопорядку у військах, головнокомандувач зазначив, що «не все дається легко», але українські війська аналізують помилки та працюють над їх виправленням. Зокрема, Сирський отримує звернення від командирів із проханням допомогти бронетехнікою, це проблемне питання вирішують.

«У лютому дещо покращилася тенденція щодо отримання міжнародної військової допомоги. Однак основним джерелом надходження військової техніки залишається її відновлення й ремонт власними силами – у лютому цей показник зріс порівняно з січнем майже на чверть», – додав він.

Напередодні президент Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони України на півдні повернули під свій контроль до 435 квадратних кілометрів території.

4 березня ISW озвучив оцінку, за якою протягом останніх двох тижнів лютого 2026 року українські війська вперше з часів літнього контрнаступу 2023 року звільнили більше території, ніж втратили.







