SIPRI: Україна була найбільшим у світі отримувачем зброї з 2021 по 2025-й, але допомога США скоротилася

Обсяг міжнародної торгівлі основними видами озброєння зріс на 9,2% між періодами з 201-го по 2020-й та з 2021 по 2025 рік – про це йдеться у висновках дослідження Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, опублікованого 9 березня.

Зокрема, держави Європи збільшили свій імпорт зброї більше ніж утричі, вивівши цей регіон на перше місце за обсягами отриманої зброї. Також Європа на 217% наростила імпорт зброї зі Сполучених Штатів. США, своєю чергою, наростили загальний експорт на 27% і залишаються найбільшим експортером у світі з часткою в 42%.





Згідно зі звітом, найбільшим імпортером зброї протягом попередніх п’яти років є Україна:

«Україна була найбільшим у світі отримувачем основних видів озброєння у 2021-2025 роках, отримавши 9,7% від загального світового імпорту зброї у 2021-2025 роках порівняно з 0,1% у 2016–2020 роках».

SIPRI зазначає, що період з 2021-го по 2025 рік став першим за 20 років, коли найбільша частка експорту американської зброї (38%) була спрямована до Європи. При цьому чверть цього показника, що дорівнює 9,4% загального збройного експорту США, складалася з військової допомоги Україні.

«Помітне зростання секретності у 2025 році навколо експорту американської зброї до України ускладнює надання достовірних оцінок, але загальнодоступна інформація свідчить про те, що адміністрація президента Дональда Трампа протягом року скоротила військову допомогу США Україні», – зазначають аналітики.

На початку березня президент Володимир Зеленський заявив, що програма PURL, у рамках якої для України купують зброю у США, працює, але інтенсивність бойових дій в Ірані буде впливати на кількість ППО для України.

Влітку 2025 року США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО. За даними української влади, у 2025 році сума внесків у програмі PURL склала 4,3 млрд доларів, з них за грудень – майже 1,5 млрд доларів.



