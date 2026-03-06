У Кремлі заявили про «діалог» з Іраном, а запитання про військову співпрацю проігнорували

У Кремлі заявили, що перебувають у контакті з керівниками Ірану і продовжать цей діалог.



«Ми перебуваємо в діалозі з іранською стороною, з представниками керівництва Ірану, і ми продовжимо безумовно цей діалог», – сказав речник російського президента Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання, як РФ співпрацює з іранською стороною.



На уточнююче запитання, чи є зараз військова співпраця між Росією та Іраном, речник Кремля відповів: «Це все, що я хотів сказати на цю тему».



Хоча напередодні Москва заявила, що Тегеран, який перебуває під ударами Ізраїлю та США, не звертався по допомогу, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Росія та Китай в умовах війни допомагають Ірану «політично та іншими способами».

Водночас, як повідомляє The Washington Post з посиланням на джерела, Росія передає Ірану дані про розташування військових об’єктів США, включаючи військові кораблі та літаки. Джерела стверджують, що така допомога почалася після початку війни і стала першою ознакою того, що Росія як один з головних геополітичних суперників США бере участь у конфлікті, хай і побічно.

У ЦРУ та Пентагоні відмовилися коментувати повідомлення про можливу допомогу Росії Ірану. Глава Пентагону Піт Геґсет також заявив, що Росія та Китай «не є фактором» у поточному конфлікті.

США та Ізраїль розпочали військову операцію проти Ірану 28 лютого. У відповідь Тегеран завдав ударів по Ізраїлю та по американських військових базах у Перській затоці. Проте, крім військових об’єктів, під атакою опинилися і цивільні об’єкти в багатьох країнах.