Франція назвала безпідставними російські звинувачення в тому, що Україна прагне отримати ядерну зброю або брудну бомбу за допомогою Лондона чи Парижа, назвавши це останнім прикладом російської дезінформації.

«Це безпідставне твердження СЗР було підхоплено різними російськими пропагандистськими виданнями на X та деякими іноземними новинними агентствами», – заявила представниця Міністерства оборони Франції Олівія Пенішу, яку цитує Reuters.

За її словами, Росія часто вдається до дезінформації, щоб «сприяти атмосфері недовіри до дій, які вживає Франція та її партнери на підтримку України. Ця остання спроба є чудовою ілюстрацією цього».

Пенішу додала, що Париж завжди дотримувався своїх міжнародних зобов'язань, зокрема тих, що стосуються Договору про нерозповсюдження ядерної зброї.



Міністерство закордонних справ Франції раніше цього тижня заявило, що не вважає себе гідним реагувати на таку відверту дезінформацію.

Напередодні речник Кремля Дмитро Пєсков, коментуючи заяви російської розвідки про те, що нібито Франція та Велика Британія працюють над наданням Україні ядерної бомби, а також засобів її доставки, назвав це кричущим порушенням міжнародного права.

За даними СЗР РФ, маючи таку зброю, Київ, на думку Британії та Франції, нібито зможе претендувати «на вигідніші умови завершення бойових дій». Ідеться про приховане передавання Києву європейських компонентів, обладнання й технологій у цій сфері. За даними російських розвідників, як варіант розглядають французьку малогабаритну бойову «частину TN75 від балістичної ракети підводних човнів М51.1». При цьому в СЗР РФ твердять, що «Берлін розсудливо відмовився» від участі в цій «небезпечній авантюрі».

Лондон заявив, що твердження Росії про те, що Україна прагне отримати ядерну зброю за допомогою Великої Британії та Франції, є необґрунтованим.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Росія використовує заяву СЗР як привід для погроз Великій Британії і Франції потенційними ядерними ударами, ймовірно, для того, щоб зірвати поточні дискусії щодо гарантій безпеки Заходу для України.

Обіг ядерної зброї у світі регулюється Договорм про нерозповсюдження ядерної зброї. Франція чи Велика Британія ніколи не заявляли про намір надавати Україні будь-які елементи такої зброї або в будь-який інший спосіб порушувати міжнародне право.

В Україні також ніколи офіційного не заявляли про намір знову здобути ядерну зброю, хоча неодноразово вказували, що країни-гаранти укладеного в 1994 році Будапештського меморандуму не виконали своїх зобов’язань за договором.

Україна відмовилася від ядерної зброї після підписання в грудні 1994 року Будапештського меморандуму. Документ передбачав запевнення (assurances) в територіальній цілісності України в обмін на відмову від ядерного озброєння. Документ підписали Росія, Україна, Велика Британія та США.





