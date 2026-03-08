Гуляйполе майже окуповане, але «це частина загального задуму» – командир 1-го ОШП

Командир першого окремого штурмового полку Дмитро «Перун» Філатов заявив, що на даний момент Гуляйполе Запорізької області – «майже окуповане».

«Але це частина загального задуму і ближчим часом, я думаю, всі зрозуміють, чому саме так іде перебіг», – сказав він в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії. Підпорядкований Філатову 1-й ОШП нині перебуває в районі контратакувальних дій ЗСУ на південній ділянці фронту, що тривають з кінця січня цього року.

Він також зазначив, що ситуація там – «дуже динамічна». «Її можна порівняти з ситуацією на Добропільському напрямку, яка була уже більш-менш стабілізована. Напруга не знята повністю, але той задум, план, який противник для себе ставив, він був зруйнований повністю. Тут приблизно те саме. Противник розглядає Запорізький напрямок як наступний напрямок впливу на Збройні сили», – сказав Філатов.

Він пояснив, що задум РФ полягає в тому, щоб дійти «до тієї ділянки місцевості, де можна буде уже спокійно діставати засобами артилерії, завдавати потужне вогневе ураження» по Запоріжжю, яке є потужним промисловим містом, «і очевидно, що вплив на саме місто матиме суттєві наслідки для промисловості, для нашої держави і для стійкості Збройних сил».

На уточнювальне запитання щодо того, чи є в російських військ на цьому напрямку сили, Філатов відповів: «Сил у противника більш ніж достатньо для того, щоб на даний момент реалізувати всі його задуми. Але, дякуючи тому, що у нас дуже досвідчений генералітет, у нас дуже досвідчені командири старші, генерали, нам вдається утримувати якийсь баланс і зберігати територію, зберігати життя в тій мірі, які не дають противнику реалізувати всі його стратегічні задуми».

Сили оборони повертають під свій контроль території на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей – у зведеннях Генштабу ЗСУ це називають Олександрівським напрямком, нагадує Донбас Реалії.

Коли і як почалися контрнаступальнї дії України там, достеменно невідомо – українські захисники діяли в режимі майже повної інформаційної тиші.

Ближче до середини лютого про події на півдні почали говорити Z-воєнкори, оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець й американський Інститут вивчення війни (ISW). 17 лютого головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про «результативні контратакуючі, штурмові дії» навколо Гуляйполя.

Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Сorriere Della Sera, опублікованому 3 березня, заявив, що Україна з початку 2026 року відвоювала 460 квадратних кілометрів своєї території. Очевидно, йдеться якраз про стик цих трьох областей. На пресконференції 8 березня президент уточнив, що був відновлений контроль над близько 400-435 квадратними кілометрами на півдні України.