ISW оцінив просування українських військ на Гуляйпільському напрямку

Українські війська «продовжують звільняти територію на півдні України», повідомляє Інститут дослідження війни в останньому огляді щодо російсько-української війни.

«ISW отримав докази, які дозволяють оцінити, що українські війська звільнили 244 квадратних кілометри в напрямках Гуляйполя та Олександрівки з 1 січня 2026 року, тоді як російські війська захопили 115 квадратних кілометрів за той самий період», – йдеться в тексті.

Аналітики зазначають, що їхня методологія картографування може недооцінювати просування Сил оборони України. Останні повідомлення та відео із встановленою геолокацією свідчать про те, що українські війська «досягли значних успіхів» на південь від річки Вовча в районі на південний захід, південь і південний схід від Олександрівки та на захід від річки Гайчур на північ від Гуляйполя.

ISW також посилається на дані українського військового спостерігача Костянтина Машовця. Зокрема, згідно з ними українські війська, ймовірно, закріпили позиції в Терновому на південний схід від Олександрівки, частково витіснили російські війська з Березового на південний захід від Тернового та просунулися до центральної Новомиколаївки південніше Березового.





Також Машовець повідомив про утримання ЗСУ позицій у Цвітковому на північний захід від Гуляйполя, Криничному та Староукраїнці західніше від Гуляйполя – раніше ISW оцінював, що там просувалися російські війська. Інститут також згадує про геолоковані кадри, опубліковані 5 березня, згідно з якими українські війська нещодавно просувалися на північний схід від Андріївки, що на південний захід від Олександрівки.

ISW нагадує про перебої в зв’язку російської армії, які могли сприяти контратакам Сил оборони на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках.

«Нещодавні українські здобутки можуть змусити командування російського Східного угруповання військ обирати між пріоритетом наступальних зусиль на захід від Гуляйполя або захистом російських наземних ліній комунікації у напрямку Гуляйполя від українських контратак з півночі», – припускають автори звіту.

Головне управління розвідки Міноборони 7 березня заявило, що спільно з Силами оборони зупинило наступ російської армії на Запоріжжя в своїй смузі відповідальності:

«Упродовж трьох місяців воїни «Спецпідрозділу Тимура» ГУР МО України реалізовують комплексну оборонну операцію на Запорізькому напрямку. Ціль розвідників – зірвати наступальні плани ворога та не допустити його просування до обласного центру».

Читайте також: Покровськ після чотирьох місяців боїв. Місто втрачене чи ні?

За повідомленням управління, дії спецпризначенців дозволили стабілізувати оборону на вигідних для ЗСУ рубежах та убезпечити Запоріжжя.

4 березня ISW озвучив оцінку, за якою протягом останніх двох тижнів лютого 2026 року українські війська вперше з часів літнього контрнаступу 2023 року звільнили більше території, ніж втратили.

Зеленський 3 березня розповів в інтерв’ю італійському виданню Сorriere Della Sera, що українські військові від початку року відвоювали 460 квадратних кілометрів території. Він наголосив, що Україна не програє у війні й прагне діалогу, бажаючи миру.

Ймовірно, слова Зеленського стосуються просування на Олександрівському напрямку. За даними проєкту DeepState на 2 березня, Сили оборони відкинули армію РФ біля Злагоди, Новогригорівки, Новомиколаївки, Степного і Тернового на стику Донецької та Дніпропетровської областей.







