Сили оборони вразили ЗРК «Панцирь-С1» і російський катер – ЗСУ

У ніч проти 8 березня Сили оборони України завдали серії уражень по військових об’єктах РФ, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«У результаті уражено зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцирь-С1» та десантний катер БК-16 у районі Новоозерного (окупований Крим). Остаточні результати та масштаби збитків уточнюються», – повідомили у Генштабі.

Також за даними командування, Сили оборони уразили пункт управління БпЛА «Оріон» у районі Красносільського (окупований Крим), пункт управління БпЛА у Дунайці (Бєлгородська обл., РФ), пункт управління БпЛА у районі Гуляйполя (Запорізька обл.), а також пункт управління БпЛА у Селидовому (окупована частина Донецької обл.).

Редакція Радіо Свобода не може незалежно підтвердити наслідки уражень.

Російське командування це повідомлення Генерального штабу ЗСУ публічно не коментувало.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну російські регіони, а також окуповані РФ території регулярно зазнають обстрілів й атак безпілотників.

Українська сторона наголошує, що проводить роботу з ослаблення тилових баз армії РФ, щоб знизити наступальний потенціал агресора.