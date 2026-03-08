Кулеба: російський дрон влучив у локомотив поїзда Київ – Суми

Російські військові вкотре завдали удару по залізничній інфраструктурі України, повідомив віцепрем’єр, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба.

«Сьогодні зранку на Сумщині ворожий безпілотник влучив у локомотив пасажирського поїзда Київ – Суми. На щастя, ніхто не постраждав. Для продовження руху оперативно направили допоміжний локомотив», – написав він у телеграмі.

У Сумській обласній прокуратурі повідомили «Суспільному», що в поїзді було близько 200 пасажирів. Атака сталася удосвіта, коли поїзд їхав до Сум. Через удар, попередньо, «Ланцетом», був пошкоджений теплотяг, додали у прокуратурі.

4 березня в «Укрзалізниці» заявили, що російські військові посилили удари по залізничній інфраструктурі України, а серед основних цілей – рухомий склад.

«Від початку березня зафіксовано вже 18 ударів – у середньому по шість на добу. Для цього країна-терорист використовує БпЛА і FPV-дрони», – йшлося в повідомленні. За даними «УЗ», від початку місяця пошкоджений 41 об’єкт, зокрема 17 одиниць рухомого складу.

Сили РФ регулярно завдають ударів по інфраструктурі «Укрзалізниці», також були влучання в поїзди, зокрема пасажирські.

