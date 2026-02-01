Доступність посилання

«Укрзалізниця» назвала дільницю з зоною підвищеного ризику для пасажирів

Потяг Інтерсіті, пошкоджений внаслідок масованого обстрілу Києва армією РФ. Укрзалізниця, вокзал, Київ, 28 серпня 2025 року
На Харківщині дільниця «Лозова – Барвінкове – Краматорськ» й далі залишається зоною підвищеного ризику для пасажирів «Укрзалізниці», йдеться у повідомленні пресслужби компанії.

«Дільниця Лозова – Барвінкове – Краматорськ продовжує залишатися зоною підвищеного ризику, тож пасажирам слід скористатися автобусами об’їзним маршрутом», – зазначили в УЗ.

У Запорізькій області моніторингові групи «Укрзалізниці» продовжують посилений контроль загроз у регіоні.

«Зранку між містами вдалося безпечно пропустити один з електропоїздів, який забезпечив пересадкове сполучення для кількасот запорожців, тож за можливості ввечері зробимо аналогічно. Резервний сценарій з автобусами між Дніпром та Запоріжжям уже також відтестований», – зазначили в «Укрзалізниці».

Пасажирів, які ввечері прямуватимуть до Синельникового та Запоріжжя, просять орієнтуватися на оперативні вказівки поїзної бригади під час наближення до Дніпра. Пасажирів із Запоріжжя та Синельникового закликають уважно стежити за повідомленнями в застосунку та інструкціями вокзальників.

Російські війська раніше за добу завдали сім ударів дронами по залізничних об’єктах, повідомила раніше 30 січня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Росія цілеспрямовано б’є по наших логістичних шляхах – це свідомий терор проти людей і цивільної логістики. За останні 24 години ворог завдав 7 ударів дронами по об’єктах залізниці», – написала вона.

Очільниця уряду повідомила, що сили РФ завдали ударів по залізничній інфраструктурі станції Синельникове.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

