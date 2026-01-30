«Укрзалізниця» повідомила про обмеження руху поїздів на Дніпропетровщині через удари РФ

Усі пасажирські поїзди, які 30 січня за розкладом мали вирушати із Запоріжжя, розпочали свій шлях із Дніпра, інформує «Укрзалізниця». За оприлюдненим о 20:00 повідомленням перевізника, це сталося через російські атаки на логістику, в залізничній компанії також попередили про можливі затримки рейсів.

«Понад добу триває атака на залізничну інфраструктуру станції Синельникове: рух поїздів тимчасово обмежено до Дніпра. Від учора ворог уже завдав сім ударів БПЛА по залізничній інфраструктурі станції. У регіоні 16 годин поспіль триває повітряна тривога. Пошкоджені вагони електропоїздів під час відстою, вантажні вагони, локомотиви, колії, електромережу, а також адміністративні й виробничі будівлі. На щастя, постраждалих немає», – йдеться у повідомленні.

Реагуючи на загрозу, моніторингова команда та диспетчери «Укрзалізниці» продовжують обмеження руху між Дніпром і Запоріжжям. 30 січня всі поїзди, які за розкладом мали вирушати із Запоріжжя, вирушають із Дніпра, пасажирів усіх вечірніх поїздів довозять автобусними трансферами, наданими Запорізькою ОВА.

Також у Дніпропетровській області обмежений рух приміських поїздів, маршрути яких пролягають до вузлової станції Синельникове. О 18:40 в «Укрзалізниці» проінформували, що лише до станції Письменна і назад їздитимуть електрички, які мали прямувати за маршрутами Синельникове – Чаплине і Дніпро – Чаплине та у зворотному напрямку. Але вже о 19:50 перевізник указав, що поїзд 6130, який мав доїжджати до Письменної, матиме кінцевою станцією Яворницьке, тобто навіть не доїжджаючи до Синельникового.

Електрички, які мали їхати до Синельникового із Запоріжжя, також проїдуть не весь маршрут – вони зупинятимуться на станції Івківка на Дніпропетровщині, звідки рушатимуть у зворотному напрямку.





Російські війська за останню добу завдали сім ударів дронами по залізничних об’єктах, повідомила раніше 30 січня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

«Росія цілеспрямовано б’є по наших логістичних шляхах – це свідомий терор проти людей і цивільної логістики. За останні 24 години ворог завдав 7 ударів дронами по об’єктах залізниці», – написала вона.

Очільниця уряду повідомила, що сили РФ завдали ударів по залізничній інфраструктурі станції Синельникове.