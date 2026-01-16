«Укрзалізниця»: на п’яти великих залізничних вокзалах приглушили зовнішнє освітлення

На залізничних вокзалах у Львові, Дніпрі, Одесі, Києві та Харкові приглушила зовнішнє освітлення задля економії електроенергії, повідомила у телеграмі «Укрзалізниця».



Пункти незламності – їх вже 97 – продовжують працювати у штатному режимі. «Укрзалізниця» повідомляє, що вони відкриті цілодобово – тут можна зігрітися, перепочити та підзарядити телефони. Усі пункти мають резервне живлення, стабільний зв’язок, воду та все необхідне для тривалого перебування.

Найближчим часом «Укрзалізниця» планує відкрити ще 50 пунктів незламності на менших вокзалах та станціях по всій країні, зокрема на Київщині, Харківщині, Одещині, Львівщині та Дніпропетровщині.

15 січня прем’єр-міністерка Юлія Свириденко заявила, що усі ОВА та Київська міська військові адміністрації протягом доби мають скоротити споживання електроенергії, зокрема, обмежити зовнішнє освітлення будівель і територій, підсвітку реклами, надлишкове вуличне освітлення. У Києві від 16 січня обмежили зовнішнє освітлення.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. За даними Міненерго, станом на 12 грудня російські військові від початку 2025 року 4500 разів атакували об’єкти енергетичної інфраструктури України, з початком осені ці атаки посилилися.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – Києві та на Київщині. Після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація є найскладнішою за чотири роки.



