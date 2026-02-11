Кулеба повідомив про ураження залізниці через російські атаки

Росія протягом ночі знову масовано атакувала цивільну інфраструктуру України, заявив міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба 11 лютого.

Зокрема, за його даними, російська армія атакувала залізничну станцію на Дніпропетровщині:

«Пошкоджено локомотиви, вагони та інфраструктура. Виникло загоряння, яке оперативно ліквідовано».

Вранці удару також зазнало залізничне депо в Конотопі на Сумщині. Кулеба повідомив про пошкодження технічного рухомого складу.

«Ворог продовжує атаки на цей залізничний вузол Сумщини. Найголовніше – працівники не постраждали. На місці працюють аварійні та відновлювальні бригади», – уточнив він.

Міністр назвав ці удари цілеспрямованою атакою на цивільну логістику та критичну інфраструктуру.

«Попри удари, всі служби роблять максимум, щоб якнайшвидше відновити роботу та допомогти людям», – додав Кулеба.

Компанія «Укрзалізниця» повідомила 11 лютого, що в приміському та регіональному сполученні на Сумщині та Чернігівщині можливі точкові зміни. Регіональні поїзди курсують до та з Конотопа, приміські – до й зі станції Кролевець. У Чернігівській області тимчасово зупинили рейси сполученням Сновськ – Бахмач і в зворотному напрямку.

На Харківщині ділянка Лозова – Барвінкове – Краматорськ залишається в зоні підвищеної небезпеки, пасажирів там перевозять автобусним об'їздом. У Запорізькій області зберігається посилений контроль безпекової обстановки. Перевізник просить пасажирів орієнтуватися на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій Під час широкомасштабної війни Росія вчиняє щодо громадян України усі види злочинів, які можуть підпадати під визначення геноциду, вважають правники, дослідники геноцидів і правозахисники. А саме:



оголошення намірів про знищення українців: президент Росії і представники російської влади неодноразово заявляли, що українців як етносу «не існує», що це «штучно створена» нація, і тих, хто так не вважає, «треба знищити», а України і українців не повинно існувати у майбутньому;

публічні заклики до знищення українців;

цілеспрямовані обстріли систем життєзабезпечення населення та закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги та інших необхідних умов для життя;

переслідування і знищення на окупованих територіях людей із проукраїнською позицією;

винищення інтелігенції: учителів, митців, людей, які є носіями української культури та виховують інших у ній;

запровадження в освітніх закладах на окупованих територіях системи навчання та виховання, націленої на зміну ідентичності дітей;

депортація дітей без батьків до Росії з метою зміни їхньої ідентичності;

вилучення та знищення із бібліотек українських книг, пограбування музеїв та цілеспрямоване викрадення артефактів, що вказують на давню історію українців.



Конвенція про запобігання злочину геноциду та покарання за нього була ухвалена Генеральною асамблеєю ООН у 1948 році.



Країни-учасниці Конвенції, а їх на сьогодні 149, мають запобігати актам геноциду і карати за них під час війни та в мирний час.



Конвенція визначає геноцид як дії, що здійснюються із наміром повністю або частково знищити національну, етнічну, расову, релігійну, етнічну групу як таку.



Ознаки геноциду: вбивство членів групи або заподіяння їм серйозних тілесних ушкоджень; навмисне створення життєвих умов, розрахованих на знищення групи; запобігання дітонародженню та насильницька передача дітей з однієї групи до іншої; публічне підбурювання до вчинення таких дій..

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



