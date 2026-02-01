Танці на морозі й намотування кіл під снігом. Як польські вокзали приймають українців

Аліса Тритяченко

«Люди були на пероні, де нічого немає. Було дуже холодно, йшов сніг. Люди ходили, скакали, танцювали. Я була тепло одягнена, але через дві години вже просто руки і ноги «відвалювалися», – розповідає Ольга, яка у січні їхала з України до Польщі.

Щороку понад 20 мільйонів людей перетинають пункти пропуску на українсько-польському кордоні, за даними посольства України в Польщі. Частина з них прибуває залізницею на вокзали в Холмі та Перемишлі. Пасажири кажуть: незручності були відчутні впродовж усього року, але взимку через затримку потягів доводилося довго чекати просто неба – на морозі й під снігом.

Наразі українські залізничники привезли вагони й облаштувала «Пункт незламності» у Холмі. А у Перемишлі, кажуть у польській залізничній компанії, встановили намет, де можна сховатися. Проєкт Радіо Свобода «Ти як?» дослідив, коли і як планують реконструювати прикордонну інфраструктуру і чи зможе це вирішити проблему.

«Тулилися один до одного»

24 січня Наталія Калініченко прибула до Польщі потягом Харків – Холм. Український потяг прибув майже вчасно, каже жінка, – із запізненням на сім хвилин. Щоб пересісти на наступний потяг до Зеленої Гури, їй потрібно було перечекати близько двох годин.

«Я, як людина, яка не один раз їздила, розуміла масштаби біди. Ми під’їжджаємо – і йде сніг. Коли потрібно було виходити, я попросила провідницю: «Будь ласка, можна я у вас посиджу? Їхала всю ніч, не спала». Вона каже: «Я не маю права вас залишати, але посидьте тихенько в куточку, нікуди не ходіть».

Хтось із пасажирів пішов у кафе або магазин поруч, а хтось – чекав на пероні. За десять хвилин до відправлення польського потяга Наталія вийшла на перон. За її словами, пасажирам оголосили через гучномовець, що відправлення затримується на 15 хвилин, а потім – на 40 з технічних причин.

Тож жінка попросила знайому приглянути за її валізою й пішла фотографувати, що відбувається навколо.

Діти стояли біля валіз, мами бігали по окріп, чай через перони, колію

«Діти були різні – від немовлят до підлітків. Одна жінка дитину возила у візку вісім разів уздовж вагону. Діти стояли біля валіз, мами бігали кудись по окріп, чай через перони, колію. Люди заходили в скляні будки, тулилися один до одного, сміялися: «Заходьте, нас буде більше – буде тепліше стояти».

Сніг не припинявся ні на хвилину – то сильніший, то слабший. Те, що називається «Каса продажу квитків» – невеликий вагончик із однією кімнатою та туалетом. Туди більше десяти людей не зайде. І там такі сходи дуже незручні, якщо в тебе велика валіза, то ще спробуй її туди затягти. А, власне, вокзалу як такого немає».

«Руки й ноги «відвалювалися»

Дніпрянка Ольга для своїх поїздок обрала маршрут через вокзал Перемишль – Головний – так, каже, їй зручніше добиратися до Вроцлава.

10 січня вона сіла на потяг Запоріжжя – Перемишль. Розповідає: через двогодинне запізнення українського поїзда до Перемишля їй довелося купити квиток на новий польський потяг і чекати на нього дві з половиною години.

«Цього разу нас дуже швидко пропустили через паспортний і митний контроль. Ми подумали, що нас впустять у потяг і ми всі будемо сидіти. А нас просто випустили на перон – і ми дві години там чекали. Було дуже багато людей: жінки, діти, немовлята.

Люди були на пероні, де нічого немає. Було дуже холодно, йшов сніг. Там такий був навіс – і все. Люди ходили, скакали, танцювали. Я була тепло одягнена, бо знала, що буде холодно, але через дві години вже просто руки і ноги «відвалювалися».

За словами Ольги, незручності для пасажирів тут відчуваються упродовж року.

Немає де купити води, немає туалету, лавок

«Потяги з України приїжджають з іншої сторони, де є вокзал. Біля вокзалу є кафе, але воно не близько. Коли тебе впускають на перон після контролю, то вже повернутися не можна. Влітку дуже спекотно, немає де купити води, немає туалету, лавок – люди, багато з яких жінки старшого віку, сідають, де можуть. Взимку ж сісти неможливо зовсім.

Висить одне табло, яке то згасне, то знову загоряється. На ньому пише то 40 хвилин запізнення, то 20, то 10. І ти не можеш кудись піти відпочити, бо не знаєш, коли потяг буде – і ризикуєш повернутися вже після відправлення».

Реакція польської та української залізниць

Обидва вокзали – у Холмі та Перемишлі – належать польському державному залізничному акціонерному товариству – Polskie Koleje Panstwowe Spolka Akcyjna (РКР).

У коментарі Радіо Свобода повідомили, що зараз триває реконструкція вокзальної будівлі в Холмі. Там запланована сучасна станція: будують 15-метрову вежу з годинником, частину першого поверху зроблять скляною, деякі стіни прикрасять в’юнкими рослинами, облаштують зони відпочинку, територія буде доступна для людей з інвалідністю. Завершення реконструкції заплановане цьогоріч.

«Під час будівництва пасажирське сполучення перенесене на тимчасову контейнерну станцію, де є зал очікування, туалети та каса, яку обслуговує один із перевізників. Втім, враховуючи погодні умови та велику кількість пасажирів, що пересідають на потяги до й з України, минулого тижня PKP підготувало додаткові зручності для пасажирів: в офісній будівлі поруч зі станцією відкрили тимчасову залу очікування та туалети. Тож, незважаючи на будівництво, пасажири мають можливість сховатися в опалюваних кімнатах».

Також там згадали про розміщення вагонів «Укрзалізниці» за домовленістю з PKP Polskie Linie Kolejowe.

25 січня «Укрзалізниця» повідомила, що розгорнула перший «Пункт незламності» у польському місті Холм через те, що пасажири змушені чекати на рейси просто неба, зокрема в зимовий період, через реконструкцію будівлі вокзалу, яка триває з 2024-го.

У перший день роботи, за даними компанії, вагони для обігріву відвідали понад сто пасажирів.

«Один із них облаштований гральною зоною для дітей, окремими місцями для годування та сповивання малюків. У вагонах є розмальовки, набори для малювання, пристрої для підзарядки техніки, а відвідувачів у теплій атмосфері пригощають гарячим чаєм. У другому вагоні представлена частина колекції фоторобіт Говарда Баффета, яка раніше була частиною Мистецького потяга. Вагони розташовані на третій платформі».

У PKP повідомили, що на станції Перемишль – Головний пасажири можуть користуватися опалювальною залою очікування та туалетами у відреставрованій історичній будівлі вокзалу.

«З іншого боку станції, до якої можна дістатися з вулиці Стефана Чарнецького і через тунель до платформ, розташований термінал для паспортного й митного контролю пасажирів, які користуються потягами до та з України. Враховуючи велику кількість мандрівників і зимовий період, PKP встановила там намет, де люди можуть сховатися від вітру, дощу, снігу. Крім того, ми плануємо додати додаткові екрани з інформацією про час відправлення потягів, затримки тощо».

Плани розбудови інфраструктури

Інфраструктура не була пристосована до такої кількості людей

Надзвичайний і повноважний посол України в Польщі Василь Боднар розповідає: щороку близько 20 мільйонів людей перетинають українсько-польський кордон, зокрема й залізницею. Це – один із найзавантаженіших напрямків після початку повномасштабної війни.

«Насамперед інфраструктура не була пристосована до такої кількості людей. І нинішнє навантаження перевищує можливості, які зараз там є».

Боднар каже, що питання облаштування інфраструктури та покращення сервісу він регулярно обговорює з посадовцями різних міністерств та рівнів влади. Також з польською стороною домовилися, що у випадку можливих затримок потягів або інших причин польські служби сприятимуть і збільшать кількість працівників для прикордонного та митного контролю, щоб мінімізувати час затримки потягів на кордоні.

«Пасажири, які їдуть через Холм, проходять митний та прикордонний контроль, перебуваючи в потягу. Розклад складений так, щоб було зручно здійснити пересадку на Intercity польської залізниці. Через часті атаки на залізничну інфраструктуру, затримки потягів людям доводиться чекати. Ми домовилися з владою міста Холма, що вони відчинять школу номер один, зроблять доступними приміщення служби охорони залізниці.

У цьому моменті включилася також «Укрзалізниця». Створити «Пункт незламності» – дуже креативне і правильне рішення, яке на сьогодні вкрай потрібне, щоб взимку за таких важких погодних умов люди чекали на потяг».

Пасажири, які їдуть через Перемишль – Головний проходять контроль перед виходом на платформу, розповідає посол. У вересні 2025-го, за його словами, було затверджено план реконструкції пішохідного переходу на пункті пропуску «Медика» та зміни, пов’язані з вокзалом у Перемишлі.

«У місці проходження контролю створять накриття, буде тепліше місце для очікування на потяг. Коли люди виходять із вокзалу для того, щоб пройти контроль і сісти на потяг, звичайно за несприятливих погодних умов відчувається дискомфорт. Разом із тим в Перемишлі функціонує кімната матері та дитини на вулиці Чарнецького, 13».

Василь Боднар каже: попри всі плани, на реалізацію заходів потрібен час – проведення тендерів, обрання компаній, погодження документації.

Частина фінансування, яка передбачалася на 2025 рік, була скасована

«І давайте врахуємо, що частина фінансування, яка передбачалася на 2025 рік, була скасована через ліквідацію USAID. Кошти йшли з американської допомоги, і це також вплинуло на реалізацію проєктів реконструкції і збільшення пропускної спроможності.

Ми намагаємося оперативно з польською стороною вирішувати питання, які виникають. Наприклад, коли через повідомлення про замінування була затримка потяга, включилося консульство в Жешуві, рятувальники, управління воєводи й організували автобуси, щоб люди перечекали».

Посол розповідає, що питання прикордонної інфраструктури включені до пріоритетів майбутньої відбудови України, щоб пасажири могли швидше і легше перетинати кордон.

«Ми працюємо з Європейською комісією над угодою щодо спільних пунктів контролю, щоб проходити перевірку в одному пункті. Це було б швидше і не було б таких надмірних навантажень.

І питання ставлення до українців також на порядку денному. Ми з усіма органами влади: міністерствами, відомствами, представниками прикордонної служби, митниці говоримо про те, що ставлення до українців має бути належним, ввічливим та на гідному рівні».

Станом на початок січня цього року, за даними УВКБ ООН, у Польщі перебуває майже 980 тисяч українців зі статусом тимчасового захисту. Ще приблизно мільйон – трудових мігрантів, повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода надзвичайний і повноважний посол України у Польщі Василь Боднар.