По шість на добу – в «УЗ» кажуть про посилення ударів РФ по залізниці

В «Укрзалізниці» заявляють, що російські військові посилили удари по залізничній інфраструктурі України, серед основних цілей – рухомий склад.

«Від початку березня зафіксовано вже 18 ударів – у середньому по шість на добу. Для цього країна-терорист використовує БпЛА і FPV-дрони», – йдеться в повідомленні.

За даними «УЗ», від початку місяця пошкоджений 41 об’єкт, зокрема 17 одиниць рухомого складу.

«Також ворог б’є і по пасажирських вагонах. Сьогодні зранку в Миколаєві ворожий БпЛА атакував пасажирський вагон. Моніторингова група «Укрзалізниці» вчасно зафіксувала безпілотник у повітрі й евакуювала людей. Обійшлося без жертв, поранено оглядача поїздів», – кажуть у компанії.

За повідомленням, під ударами також опиняються локомотиви, вантажні вагони і спеціалізована техніка, яка використовується для ремонту інфраструктури.

«Цього місяця ворог атакував і залізничні депо й мости. Найбільше обстрілів – поблизу лінії фронту. Попри все це, разом із військовими «Укрзалізниця» продовжує моніторити повітряний простір на маршрутах курсування поїздів. У разі виявлення небезпеки залізничники змінюють маршрут курсування поїздів, оперативно евакуйовують пасажирів із вагонів і вживають інших безпекових заходів», – зазначили у компанії, наголосивши на важливості зберегти сполучення з прифронтовими регіонами.

Тим часом, віцепрем’єр, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба повідомив, що, крім атаки на поїзд у Миколаївській області 4 березня, напередодні ввечері війська РФ намагалися атакувати дроном пасажирський потяг сполученням Дніпро-Ковель.

«Залізничники швидко застосували протоколи безпеки: зупинили поїзд і превентивно евакуювали пасажирів. Завдяки чому ворожий БПЛА влучив за кілька метрів від локомотива. Люди не постраждали. Коли загроза зникла, поїзд продовжив рух», – повідомив він.

Сили РФ регулярно завдають ударів по інфраструктурі «Укрзалізниці», також були влучання в поїзди, зокрема пасажирські.

