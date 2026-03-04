Доступність посилання

По шість на добу – в «УЗ» кажуть про посилення ударів РФ по залізниці

За даними «УЗ», від початку місяця пошкоджений 41 об’єкт, зокрема 17 одиниць рухомого складу (фото архівне)
За даними «УЗ», від початку місяця пошкоджений 41 об’єкт, зокрема 17 одиниць рухомого складу (фото архівне)

В «Укрзалізниці» заявляють, що російські військові посилили удари по залізничній інфраструктурі України, серед основних цілей – рухомий склад.

«Від початку березня зафіксовано вже 18 ударів – у середньому по шість на добу. Для цього країна-терорист використовує БпЛА і FPV-дрони», – йдеться в повідомленні.

За даними «УЗ», від початку місяця пошкоджений 41 об’єкт, зокрема 17 одиниць рухомого складу.

«Також ворог б’є і по пасажирських вагонах. Сьогодні зранку в Миколаєві ворожий БпЛА атакував пасажирський вагон. Моніторингова група «Укрзалізниці» вчасно зафіксувала безпілотник у повітрі й евакуювала людей. Обійшлося без жертв, поранено оглядача поїздів», – кажуть у компанії.

За повідомленням, під ударами також опиняються локомотиви, вантажні вагони і спеціалізована техніка, яка використовується для ремонту інфраструктури.

«Цього місяця ворог атакував і залізничні депо й мости. Найбільше обстрілів – поблизу лінії фронту. Попри все це, разом із військовими «Укрзалізниця» продовжує моніторити повітряний простір на маршрутах курсування поїздів. У разі виявлення небезпеки залізничники змінюють маршрут курсування поїздів, оперативно евакуйовують пасажирів із вагонів і вживають інших безпекових заходів», – зазначили у компанії, наголосивши на важливості зберегти сполучення з прифронтовими регіонами.

Тим часом, віцепрем’єр, міністр розвитку громад і територій Олексій Кулеба повідомив, що, крім атаки на поїзд у Миколаївській області 4 березня, напередодні ввечері війська РФ намагалися атакувати дроном пасажирський потяг сполученням Дніпро-Ковель.

«Залізничники швидко застосували протоколи безпеки: зупинили поїзд і превентивно евакуювали пасажирів. Завдяки чому ворожий БПЛА влучив за кілька метрів від локомотива. Люди не постраждали. Коли загроза зникла, поїзд продовжив рух», – повідомив він.

Сили РФ регулярно завдають ударів по інфраструктурі «Укрзалізниці», також були влучання в поїзди, зокрема пасажирські.

