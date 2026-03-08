Генштаб: на фронті за добу було 121 боєзіткнення

На фронті протягом минулої доби зафіксовано 121 бойове зіткнення, найбільше – на Покровському напрямку, повідомив Генштаб ЗСУ у ранковому зведенні 8 березня.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 20 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Новий Донбас, Родинське, Новоолександрівка, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Новопідгородне, Никанорівка, Шевченко, Покровськ та Гришине», – йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними командування ЗСУ, 15 російських атак було на Костянтинівському напрямку, по 12 – на Слов’янському і Гуляйпільському.

Бойові дії також тривали на Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Краматорському, Олександрівському напрямках, зазначили у Генштабі.

Начальник відділу комунікацій 7-го корпусу швидкого реагування Десантно-штурмових військ Володимир Польовий повідомив 5 березня, що на півночі Покровська і Мирнограда на Донеччині залишаються українські військові. За його словами, ці міста залишаються однією з найгарячіших точок на лінії зіткнення.

Раніше американський Інститут вивчення війни (ISW) заявив, що від кінця січня не спостерігав доказів дій українських військ у Покровську на Донеччині, «що свідчить захоплення всього міста російськими військами».

Водночас Генштаб ЗСУ не підтверджував захоплення Покровська російськими силами і вихід із міста українських військ.