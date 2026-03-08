Зеленський розповів, скільки території ЗСУ повернули під свій контроль на півдні

Сили оборони України на півдні повернули під свій контроль до 435 квадратних кілометрів території, зазначив президент Володимир Зеленський на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном у Києві.

«На півдні нашої держави за останні місяця півтора (Збройні сили України – ред.) провели ряд важливих дій щодо оборони і в деяких напрямках щодо наступу. Виключно дії були з тим, щоб зірвати плани РФ. Ми вважаємо, що достатньо успішні – відновили контроль над десь близько 400-435 км», – повідомив глава держави.

Зеленський наголосив, що даний напрямок фронту залишається «складним», але зараз всі знаходяться «в більшому позитиві», ніж це було у кінці 2025 року. Глава держави каже, що дії українських військових «зірвали плани росіян на цьому напрямку».

Також президент додав, що плани Кремля на весняний наступ не змінились: окупанти досі хочуть забрати схід України, а саме – Донбас.

«Головні цілі – це схід нашої держави, захоплення Донецької і Луганської областей. У принципі, їх плани не змінились, іде відтермінування через те, що вони не спроможні це зробити тими засобами і силами, які у них на сьогодні є і через дії, відповідно, наших Збройних сил», – резюмував Зеленський.

4 березня ISW озвучив оцінку, за якою протягом останніх двох тижнів лютого 2026 року українські війська вперше з часів літнього контрнаступу 2023 року звільнили більше території, ніж втратили.

Зеленський 3 березня розповів в інтерв’ю італійському виданню Сorriere Della Sera, що українські військові від початку року відвоювали 460 квадратних кілометрів території. Він наголосив, що Україна не програє у війні й прагне діалогу, бажаючи миру.

Ймовірно, слова Зеленського стосуються просування на Олександрівському напрямку. За даними проєкту DeepState на 2 березня, Сили оборони відкинули армію РФ біля Злагоди, Новогригорівки, Новомиколаївки, Степного і Тернового на стику Донецької та Дніпропетровської областей.