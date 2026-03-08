Зеленський пояснив, як конфлікт на Близькому Сході вплине на підтримку України

Росія допомагає іранському режиму, і фокус зміщується на Близький Схід, зазначив президент України Володимир Зеленський у телеграмі.

«Росія допомагає іранському режиму. Ми розуміємо, що саме вже було надано, хоча не знаємо обсягів того, що вони готові передати. Добре те, що іранський режим не постачає Росії ракети та деякі інші види озброєння, які використовуються для атак проти України», – наголосив український лідер.

Зеленський каже, що сподівається, війна на Близькому Сході не буде довгою.

«Не лише тому, що я хвилююся за Україну, а й тому, що будь-які втрати – це трагедія. Втім ми не бачимо прогресу в мирних переговорах. Якщо стійкого миру або припинення вогню не досягнуто в перші дні конфлікту, є великий ризик його продовження. Це, безумовно, вплине на ситуацію в Україні. Менше уваги означає менше підтримки. Менше підтримки означає менше ППО», – підсумував президент.

4 березня президент повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці, й про це вже домовляються.

США і неназвана країна Перської затоки цікавляться купівлею українських дронів-перехоплювачів, щоби збивати іранські «шахеди», писало видання Financial Times. Тим часом Зеленський запропонував країнам Близького Сходу «тихий обмін» і допомогу: натомість хоче отримати ракети для систем ППО.



