Зеленський: тристороння зустріч за пропозицією США відкладається через ситуацію довкола Ірану

Президент України Володимир Зеленський заявив, що тристороння зустріч представників України, США і Росії, яка планувалася на цей тиждень, відкладається.

«Провів нараду з нашою переговорною командою. Важливо, що фактично 24/7 комунікуємо з американською стороною. Наразі пріоритет партнерів і вся увага – ситуації навколо Ірану, і через це зустріч, яка планувалася на цей тиждень, за пропозицією американської сторони відкладається. Але Україна готова до зустрічі в будь-який момент у тому форматі, який може допомогти й буде реалістичним з точки зору закінчення війни», – написав Зеленський у телеграмі 9 березня. Терміну, на який відкладена зустріч, голова держави не навів.

За словами президента, під час наради команда доповіла інформацію щодо планів російської сторони, «наскільки це нам відомо передусім завдяки діяльності наших розвідок».

«Доручив команді ще раз прокомунікувати переговорникам з американського боку, щоб, по-перше, ще раз підтвердити нашу готовність до стратегічної спільної роботи заради безпеки, і зокрема в захисті від ударних дронів, а по-друге, ще раз підтвердити нашу готовність змістовно працювати для закінчення війни Росії проти України», – зазначив він.

За словами Зеленського, в РФ «намагаються зманіпулювати ситуацією на Близькому Сході і в регіоні Затоки на користь своєї агресії, а також перетворити удари іранського режиму по сусідах й американських базах фактично на другий фронт російської війни проти України та – ширше – усього Заходу. Цього точно не можна допускати».

Читайте також – Опитування: 70% українців не вірять, що нинішні переговори приведуть до сталого миру

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

5 та 6 березня Україна та Росія також провели обмін полоненими. Україна змогла повернути 500 військових з російського полону. Домовленості про цей обмін було досягнуто на перемовинах у Женеві у лютому.

Чергова зустріч, яка планувалася минулого тижня в столиці ОАЕ Абу-Дабі, була відкладена на невизначений час через загострення ситуації на Близькому Сході.