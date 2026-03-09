«У нас спільний ворог – Іран, і це також послаблює Росію». Україна шле експертів-перехоплювачів дронів на Близький Схід

Україна надсилає фахівців з перехоплення дронів до Йорданії та країн Перської затоки для протидії іранським «шахедам». За чотири роки великої війни Україну атакували, за даними українського глави держави, 57 тисяч «шахедів», і зараз цей український досвід знадобиться для протидії іранським дронам на Близькому Сході. Експерти кажуть, що українські зенітні дрони значно дешевші за дорогі ракети-перехоплювачі або збиття «шахедів» літаками.

Україна також надсилає фахівців, будучи зацікавленою у швидкому завершенні війни проти Ірану, щоб США могли знову зосередитись на війні Росії проти України. Президент України Володимир Зеленський також каже, що допомога країнам Перської затоки не повинна послабити оборонний потенціал України.

Перші українські фахівці з перехоплення дронів поїхали до Йорданії для захисту американських військових баз на Близькому Сході. Також українські фахівці мають з’явитись і в країнах Перської затоки, які атакують іранські «шахеди».

Україна готова реагувати позитивно на запити тих, хто допомагає нам самим захищати життя українців та незалежність України

Про те, що перша група вже вирушила на Близький Схід, повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Ми відреагували негайно. Я сказав: так, звичайно, ми надішлемо наших експертів», – сказав президент Зеленський в інтерв’ю газеті New York Times, опублікованому 9 березня.

Україна отримала 11 запитів на постачання безпілотників, здатних відбивати атаки дронів, повідомив Зеленський 9 березня за результатами засідання Ставки верховного головнокомандувача.

«Чітка зацікавленість в українському досвіді захисту життя, відповідних перехоплювачах, системах РЕБ, тренуванні. Україна готова реагувати позитивно на запити тих, хто допомагає нам самим захищати життя українців та незалежність України. На частину запитів ми вже відповіли конкретними рішеннями, конкретною підтримкою», – сказав Зеленський, не надавши додаткових подробиць.

«Те, що український досвід цінується, це круто, що звертаються до нас – це добре, але запізно. Це погано! Ну, певно, кожен вчиться на своїй шкурі. Коли до поляків залетіли «гербери» перші і весь цей ґвалт в НАТО тоді продемонстрував, що неадекватна система антидронового захисту. Ну, а події зараз на Близькому Сході про те ж саме свідчать.

Те, що український досвід цінується, це круто, що звертаються до нас – це добре, але запізно

Безумовно, що вони готувалися відбивати балістику, то – правильно. Балістики в іранців багато, але досвід російсько-української війни показує, що дрони – ось це головна загроза», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода експерт з питань безпеки Центру глобалістики «Стратегія ХХІ« Павло Лакійчук.

Першим запропонував залучити українських фахівців до збиття іранських «шахедів» у Перській затоці британський прем’єр Кір Стармер наступного дня після початку ударів США та Ізраїлю проти Ірану.

Потім було, як писали ЗМІ, прохання американської сторони. Минулого тижня Зеленський провів телефонні розмови з лідерами Бахрейну, Йорданії, Кувейту, Катару та Об’єднаних Арабських Еміратів. 7 березня відбулась телефонна розмова Зеленського зі спадкоємним принцом Саудівської Аравії Мухаммадом бін Салманом.

«Україна проти «шахедів» воює роками, і всі визнають, що жодна інша країна у світі не має такого досвіду», – написав Зеленський 7 березня в соцмережах після розмови з керівником Саудівської Аравії.

Іран вже майже 10 днів обстрілює країни Перської затоки, американські військові бази на Близькому Сході та Ізраїль «шахедами», а також ракетами.

За перші кілька днів війни, як зазначав Зеленський, Іран використав більше як 800 ракет різних типів і понад 1400 ударних дронів.

«Те, що їдуть наші фахівці – це визнання того, що ми маємо найбільший досвід у цьому питанні. А зараз все вирішує саме досвід. Зараз вирішує вже не виключно техніка», – каже в інтерв’ю Радіо Свобода авіаційний експерт Валерій Романенко.

Питання ціни

Чому український підхід до збиття «шахедів» може підійти на Близькому Сході? Питання тут в ціні, зауважують експерти, з якими розмовляло Радіо Свобода.

Те, що їдуть наші фахівці – це визнання того, що ми маємо найбільший досвід у цьому питанні

Пояснюють: максимальна ціна зенітного дрона зі штучним інтелектом, які має Україна, становить до 20 тисяч доларів, а переважно ще й значно дешевше. В той час як ціна «шахеда» – майже вдвічі більша – 30-40 тисяч доларів.

А ракета РАС-3, що використовується в системі протиповітряної оборони Patriot, коштує понад 13,5 мільйонів доларів. А ракета повітря-повітря AMRAAM, яку використовують для винищувачів F-15, F-16, F-22 та F-35, в найпростішій модифікації коштує півтора мільйона доларів.

«Оскільки Тегеран накопичив десятки тисяч безпілотників, то близькосхідні країни хочуть отримати нові системи захисту, які будуть дешевшими за ракети до Patriot. Україна першою почала використовувати серійні дрони-перехоплювачі вартістю кілька тисяч доларів для знищення російських версій «шахедів», які запускаються проти українських міст у великих кількостях», – написала днями газета Financial Times.

Усього за чотири роки російсько-української війни Москва випустила по Україні понад 57 тисяч «шахедів», за даними українського глави держави. Часто протягом однієї ночі на Україну можуть летіти 200 і більше дронів «шахед», виробництво яких Росія налагодила в Єлабузі в Татарстані під маркою «Герань», зауважували розслідувачі.

Ми здатні на порядок зменшити вартість оборони

«Ми здатні на порядок, не просто в рази, а на порядок – а це означає в 10 разів! – зменшити вартість оборони. А по-друге, ми здатні різко збільшити ефективність оброни, бо винищувачам вкрай важко працювати по «шахедах», – каже Романенко.

Він пояснює, що радари винищувачів добре працюють і ловлять цілі, які рухаються зі швидкістю 200-300 кілометрів на годину і більше, а розвідувальні дрони летять зі швидкістю 100-150 кілометрів на годину.

Так само винищувачам важко бачити цілі, які рухаються на висоті менше за 3000 метрів. Тобто радарам на винищувачах «важко» бачити» цілі внизу, під собою...

Та й патрулювання повітряного простору в Перській затоці, як каже Романенко, коштує для літака F-16 21-22 тисячі доларів на годину. А таких годин багато і літаків також – от і ціна в підсумку зависока.

Коли ми протидіємо Ірану, то ми таким чином послаблюємо і Росію

В Україні ж налагоджено масовий випуск дронів-перехоплювачів. Зокрема, лідерами є дрон Оctopus – це український дрон-перехоплювач, розроблений для боротьби з ударними безпілотниками типу «Шахед». З листопада 2025 року запущений у серійне виробництво в Україні та Великій Британії. Він працює вночі, на низьких висотах та ефективний в умовах РЕБ.

Також, наприклад, є зенітний дрон Sting та низка інших розробок. Україна налагодила також виробництво безпілотників із Німеччиною, зараз буде і з Нідерландами та іншими країнами.

Допомога проти «спільного ворога»

Українські фахівці вирушили до Йорданії і поїдуть до Перської затоки зі своїми дронами-перехоплювачами і з усім обладнанням.

Раніше Зеленський казав, що навзамін Київ хотів би отримати більше ракет до систем ППО Patriot.

«Ми готові допомоги і очікуємо, що наші люди також отримають необхідну допомогу», – сказав Зеленський після розмови з наслідним принцом Саудівської Аравії 7 березня.

Раніше Зеленський як умову для допомоги в антидроновій боротьбі країнам Перської затоки виставляв вимогу, аби керівники тих країн, маючи нормальні робочі стосунки з російським президентом Володимиром Путіним, попросили його, аби він на місяць припинив бойові дії проти України. Але ця вимога не реалізувалась, війна Росії проти України триває й надалі, але Зеленський шле фахівців-перехоплювачів дронів.

«Ми зацікавлені в тому, щоб війна в Ірані закінчилась якнайшвидше. Бо самі розумієте, всі ці ціни на нафту… І Росія має змогу поповнювати свої стратегічні фінансові запаси через ціни на нафту для подальшого ведення війни проти нас», – каже в інтерв’ю Романенко.

А безпековий експерт Лакійчук зі свого боку зауважує: «Знаєте, коли Дональд Трамп говорить, що в нас немає карт, – ну, то ось йому свідчення, що карти в нас є. А Іран, як на мене, це ж ворог і наш теж. Тому коли ми протидіємо Ірану, то ми таким чином послаблюємо і Росію».