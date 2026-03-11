WSJ: на тлі подій на Близькому Сході МЕА пропонує найбільший в історії випуск нафти зі стратегічних резервів

Міжнародне енергетичне агентство запропонувало найбільший у своїй історії випуск нафтових запасів, щоб знизити ціни на сиру нафту, які різко зросли під час війни США та Ізраїлю з Іраном, повідомили Wall Street Journal чиновники, знайомі з цим питанням.



Газета пише, що випуск перевищить 182 мільйони барелів нафти, які країни-члени МЕА випустили на ринок за два випуски у 2022 році, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. Пропозиція була поширена на екстреній зустрічі чиновників з 32 країн-членів МЕА у вівторок.



Очікується, що країни схвалять рішення щодо пропозиції в середу. Вона буде прийнята, якщо ніхто не заперечуватиме, але навіть протести однієї країни можуть затримати план, заявили чиновники.

Водночас, за даними Reuters, у вівторок міністри енергетики G7 не домовилися про випуск стратегічних нафтових резервів, попросивши МЕА натомість оцінити ситуацію.

«Хоча жодна країна наразі не стикається з фізичною нестачею сирої нафти, ціни різко зростають, і залишати ситуацію без уваги не можна. Країни G7 загалом підтримують скоординований МЕА випуск запасів нафти», – повідомило джерело у G7 агентству Reuters.

Пропозиція МЕА має на меті протидіяти масовим збоям, спричиненим майже повним закриттям Ормузької протоки. Приблизно п'ята частина світових поставок нафти щодня переміщується через протоку, а загроза нападів на танкери з боку Ірану призвела до майже повної зупинки поставок.



З 28 лютого, коли США та Ізраїль розпочали свої удари по Ірану, ціна на нафту зросла, перевищивши 100 доларів, перш ніж впала цього тижня. У вівторок ціни на нафту були на позначці нижче 84 доларів, але ціна на таке паливо, як дизельне паливо, продовжує стрімко зростати.

Економісти попереджають, що тривале зростання цін на нафту ризикує призвести до інфляції та корекції фондового ринку, а також до труднощів на заправках для водіїв.



