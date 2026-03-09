Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Ізраїль розпочав наземну операцію проти «Хезболли» на півдні Лівану

Бронетехніка на кордоні Ізраїлю та Лівану, фото ілюстративне
Бронетехніка на кордоні Ізраїлю та Лівану, фото ілюстративне

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала обмежену наземну операцію проти шиїтського проіранського угруповання «Хезболла» (визнано терористичною у США та Ізраїлі) на півдні Лівану, повідомила пресслужба ЦАХАЛ 9 березня.

Ізраїльські військові виявляють та знищують об’єкти терористичної інфраструктури та ліквідують озброєні формування, йдеться в повідомленні. «Перед входом наземних військ було застосовано вогневу міць, і численні терористичні цілі були вражені як з повітря, так і з землі», – інформують у ЦАХАЛ.

В ізраїльській армії заявили, що операція проводиться для «подальшого зміцнення передових оборонних позицій» та захисту жителів північного Ізраїлю.

2 березня Ізраїль завдав серії ударів по Лівану у відповідь на обстріл північних районів країни. У пресрелізі армії йдеться, що ціллю атаки були командні центри по всьому Лівану та об’єкт для зберігання зброї в Тірі (Сур). «Армія оборони Ізраїлю протидіятиме рішенням «Хезболли» приєднатися до кампанії та діяти від імені іранського режиму і не допустить заподіяння шкоди Державі Ізраїль, і зокрема мирному населенню північного Ізраїлю», – йдеться у заяві ЦАХАЛ.

Уряд Лівану того ж дня оголосив про заборону на «будь-яку діяльність у сфері безпеки» або «військову діяльність» угруповання. «Ми забороняємо військову діяльність «Хезболли», обмежуємо її роль політичною сферою, і ми вимагаємо, щоб військові інститути виконали це», – цитує прем’єр-міністра Навафа Салама «Аль-Джазіра». Він також вимагає від угруповання здати зброю.

Салам підтвердив відданість уряду припиненню вогню, досягнутому з Ізраїлем у 2024 році, та поновленню переговорів.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Форум

XS
SM
MD
LG