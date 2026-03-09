Ізраїль розпочав наземну операцію проти «Хезболли» на півдні Лівану

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала обмежену наземну операцію проти шиїтського проіранського угруповання «Хезболла» (визнано терористичною у США та Ізраїлі) на півдні Лівану, повідомила пресслужба ЦАХАЛ 9 березня.

Ізраїльські військові виявляють та знищують об’єкти терористичної інфраструктури та ліквідують озброєні формування, йдеться в повідомленні. «Перед входом наземних військ було застосовано вогневу міць, і численні терористичні цілі були вражені як з повітря, так і з землі», – інформують у ЦАХАЛ.

В ізраїльській армії заявили, що операція проводиться для «подальшого зміцнення передових оборонних позицій» та захисту жителів північного Ізраїлю.

2 березня Ізраїль завдав серії ударів по Лівану у відповідь на обстріл північних районів країни. У пресрелізі армії йдеться, що ціллю атаки були командні центри по всьому Лівану та об’єкт для зберігання зброї в Тірі (Сур). «Армія оборони Ізраїлю протидіятиме рішенням «Хезболли» приєднатися до кампанії та діяти від імені іранського режиму і не допустить заподіяння шкоди Державі Ізраїль, і зокрема мирному населенню північного Ізраїлю», – йдеться у заяві ЦАХАЛ.

Уряд Лівану того ж дня оголосив про заборону на «будь-яку діяльність у сфері безпеки» або «військову діяльність» угруповання. «Ми забороняємо військову діяльність «Хезболли», обмежуємо її роль політичною сферою, і ми вимагаємо, щоб військові інститути виконали це», – цитує прем’єр-міністра Навафа Салама «Аль-Джазіра». Він також вимагає від угруповання здати зброю.

Салам підтвердив відданість уряду припиненню вогню, досягнутому з Ізраїлем у 2024 році, та поновленню переговорів.