У Бейруті вбитий голова розвідувального штабу «Хезболли» – Армія оборони Ізраїлю

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про вбивство Хусейна Макледа – голови розвідувального штабу угруповання «Хезболла», визнаного терористичного у США та Євросоюзі.

За даними ізраїльських військових, він загинув унаслідок удару по Бейруту минулої ночі.

Ізраїль завдав серії ударів по Лівану у відповідь на обстріл північних районів країни. У пресрелізі армії йдеться, що ціллю атаки були командні центри по всьому Лівану та об’єкт для зберігання зброї в Тірі (Сур). «Армія оборони Ізраїлю протидіятиме рішенням «Хезболли» приєднатися до кампанії та діяти від імені іранського режиму і не допустить заподіяння шкоди Державі Ізраїль, і зокрема мирному населенню північного Ізраїлю», – йдеться у заяві ЦАХАЛ.

Крім того, раніше 2 березня телеканал Al Hadath з посиланням на джерела повідомив, що внаслідок атаки Ізраїлю на південні передмістя Бейрута загинув голова парламентської фракції «Вірність опору» Мухаммед Раад. За словами співрозмовників видання, загалом із Раадом загинули щонайменше 10 людей.

Уряд Лівану оголосив про заборону на «будь-яку діяльність у сфері безпеки» або «військову діяльність» угруповання. «Ми забороняємо військову діяльність «Хезболли», обмежуємо її роль політичною сферою, і ми вимагаємо, щоб військові інститути виконали це», – цитує прем’єр-міністра Навафа Салама «Аль-Джазіра». Він також вимагає від угруповання здати зброю.

Салам підтвердив відданість уряду припиненню вогню, досягнутому з Ізраїлем у 2024 році, та поновленню переговорів.

Агентство Associated Press з посиланням на ліванське міністерство охорони здоров’я повідомляло, що внаслідок ізраїльських ударів у Лівані загинуло понад 30 людей, ще близько 150 зазнали поранень.