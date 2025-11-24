Ізраїль після удару по Бейруту заявив про загибель військового лідера «Хезболли»

Ізраїль заявив про загибель високопоставленого військового лідера ліванського угруповання «Хезболла» (визнане терористичним у США, натомість у ЄС терористичним вважають його збройне крило, але не політичну партію) внаслідок авіаудару по південному передмістю Бейрута 23 листопада, завданого попри перемир’я, укладене за посередництва США рік тому.

У заяві, опублікованій невдовзі після удару, ізраїльські військові заявили, що вбили Хайтама Алі Табатабаї. Його називають одним із двох вищих командирів військового крила «Хезболли» і начальником її штабу.

При цьому в своїй заяві ізраїльські військові наполягали на тому, що «залишаються відданими» дотриманню угоди про припинення вогню.

«Хезболла» підтвердила вбивство Табатабаї в результаті «підступної ізраїльської атаки».

Міністерство охорони здоров’я Лівану заявило, що в результаті нападу загинули п’ять людей і ще 28 – зазнали поранення.

Це був перший за останні місяці ізраїльський удар по Бейруту. Після загострення збройного конфлікту між цим угрупованням й Ізраїлем у 2023-2024 роках було укладено угоду про припинення вогню.

Коментатори відзначали ослаблення позицій «Хезболли» в Лівані, а також часткову втрату нею бойової сили після загибелі багатьох керівників, зокрема багаторічного голови угруповання Хассана Насралли. Організація, однак, як і раніше, відмовляється скласти зброю або відвести свої сили від ізраїльського кордону.