У G7 розглядають можливість супроводу суден через війну в Ірані та підтверджують продовження санкцій проти РФ

Лідери G7 – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії, США та ЄС – у форматі відеоконференції 11 березня обговорити економічні наслідки війни на Близькому Сході.

Як зазначається у прессрелізі групи, учасники зустрічі вивчають «можливості супроводу суден, коли дозволяють умови безпеки» – це обговорюватиметься із судноплавними компаніями, перевізниками та страховиками.

Лідери G7 привітали заяву Міжнародного енергетичного агентства про вивільнення до 400 мільйонів барелів стратегічних резервів, що є значною кількістю, спрямованою на послання чіткого сигналу світовим ринкам, а також заохочують «виробництво енергії в країнах, які можуть замінити заблоковані потужності».

Учасники зустрічі домовилися налагодити координацію між країнами-членами «Групи семи» та економіками країн Перської затоки щодо економічних наслідків війни на Близькому Сході.



«Ця ситуація також підкреслює важливість реалізації порядку денного енергетичної незалежності та електрифікації, щоб зменшити нашу залежність від геополітичних потрясінь», – йдеться у пресрелізі.

Водночас зауважується, що лідери G7 підтвердили свою єдність та рішучість продовжувати санкції проти Росії.

Іран фактично закрив Ормузьку протоку, ключовий судноплавний шлях для світового енергопостачання, зокрема шляхом встановлення мін, повідомляв CNN з посиланням на два джерела, знайомі з американською розвідкою.



З 28 лютого, коли США та Ізраїль розпочали свої удари по Ірану, ціна на нафту зросла, перевищивши 100 доларів, перш ніж зменшитись цього тижня.

Економісти попереджають, що тривале зростання цін на нафту ризикує призвести до інфляції та корекції фондового ринку, а також до труднощів на заправках для водіїв.