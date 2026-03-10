Допомога Україні на Близькому Сході: Зеленський нагадав про «дронову угоду», яку Київ пропонував США

Президент Володимир Зеленський 10 березня розповів, що Україна хоче отримати в обмін на постачання дронів та фахівців на Близькому Сході.

Передусім, за його словами, йдеться про дефіцитні для України ракети для систем протиповітряної оборони – PAC-2 і PAC-3. Водночас він нагадав, що Київ пропонував Сполученим Штатам угоду з інвестицій у виробництво дронів ще рік тому.

«А в цілому ви знаєте, що ще рік назад ми пропонували США дронову угоду, яка складалася і з перехоплювачів, і не тільки, в принципі, такий загальний наш досвід, загальні можливості виробництва в об’ємі, який ми сьогодні не використовуємо, тобто в нас просто немає фінансів профінансувати все виробництво, всі наші спроможності», – сказав він.

Передусім, додав Зеленський, Україна пропонувала таку угоду Штатам, але запит від країн Близького Сходу може бути її частиною.

«Тому дронова угода для США абсолютно актуальний», – зазначив він.

На питання медіа, чи визнають американські партнери, що в України «вже є карти», Зеленський відповів ствердно:

«Всі американські експерти, знайомі й незнайомі, розуміють, що зі збиттям масованих атак «Шахедів» може реально допомогти сьогодні тільки український досвід. І навіть ті країни, які якось там тишком-нишком купували – це я так говорю, без закидів – десь брали дрони-перехоплювачі, вже, я думаю, розібралися, що без наших військових, операторів, нашого «софта», там радарне поле, багато різних нюансів – без всього цього перехоплювачі не працюють».





У жовтні 2025 року секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв про переговори щодо угоди про дрони в Сполучених Штатах.

Напередодні Зеленський розповів, що Україна отримала 11 запитів на постачання безпілотників, здатних відбивати атаки ворожих дронів. За його словами, з такими запитами звернулися країни, які є регіональними сусідами Ірану, а також європейські держави та Америка.

4 березня президент повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці, й про це вже домовляються.

США і неназвана країна Перської затоки цікавляться купівлею українських дронів-перехоплювачів, щоби збивати іранські «шахеди», писало видання Financial Times. Тим часом Зеленський запропонував країнам Близького Сходу «тихий обмін» і допомогу: натомість хоче отримати ракети для систем ППО.



