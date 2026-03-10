Зеленський заслухав доповідь ГУР про наміри Росії «скористатися ситуацією навколо Ірану»

Президент Володимир Зеленський 10 березня заслухав доповідь голови Головного управління розвідки Олега Іващенка щодо ситуації на Близькому Сході.

«Детально аналізуємо наявні дані щодо намірів російського керівництва скористатися ситуацією навколо Ірану та можливим затягуванням американської військової операції», – заявив він.

За словами Зеленського, основним розрахунком Росії є посилення ризиків довгої війни на Близькому Сході та в регіоні Затоки, щоб послабити тиск світу через війну проти України, вийти з-під санкцій та отримати додаткові ресурси завдяки коливанням цін на нафту і газ.





«Є дані щодо намірів росіян говорити про повне скасування санкцій щодо енергетики. Визначаємось із заходами нашої протидії та будемо інформувати партнерів», – повідомив президент.

Він додав, що доручив розвідці працювати «більш активно» щодо російського воєнного виробництва для подальшого обмеження потенціалу російської агресії.

Крім того, за словами Зеленського, розвідка здобула документи про оцінку Росією власних втрат на полі бою: згідно з ними, зі 100% втрат 62% нібито припадає на вбитих, 38% – на поранених.

«Самі росіяни дають у закритих офіційних доповідях рівень своїх безповоротних втрат в 1 мільйон 315 тисяч убитих та важко поранених. Маємо підстави вважати, що дані про цей рівень втрат є заниженими», – повідомив голова держави.

Росія офіційно не розкриває свої втрати у війні.

З 28 лютого США й Ізраїль завдають ударів по Ірану. Іран у відповідь атакує країни Перської затоки ракетами і дронами. Це вже спричинило зростання ціни енергоносіїв у всьому світі, 9 березня котирування нафти марки Brent уперше з 2022 року перевищили позначку 100 доларів за барель у той час, як деякі великі виробники скоротили поставки, а ринок охопили побоювання щодо тривалих перебоїв у судноплавстві на тлі конфлікту.