ЗМІ: Німеччина зібрала для України невеликий пакет ракет до Patriot

Німеччина зібрала для України невеликий пакет ракет до систем Patriot, який вже в дорозі, повідомляє видання Spiegel.



Зазначається, що Україна може очікувати вкрай необхідний пакет зенітних ракет Patriot з Європи найближчими тижнями.



Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зміг отримати близько 30 ракет PAC-3 від кількох європейських партнерів, також кілька ракет нададуть з арсеналів Бундесверу – до України мають доставити близько 35 ракет-перехоплювачів.



Федеральне міністерство оборони Німеччини підтвердило заплановану поставку нового пакету у відповідь на запит Spiegel. За даними міністерства, вдалося переконати європейських партнерів поставити додаткові ракети PAC-3, «що близько до запланованої цілі». З міркувань безпеки речник відмовився уточнити точний розмір нового пакету або коли його планують доставити до України.

В української влади є побоювання, якщо конфлікт на Близькому Сході затягнеться, можуть скоротитися постачання ними ракет для установок Patriot.

Єврокомісар з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс в інтервʼю Радіо Свобода заявляв, що події навколо Ірану можуть вплинути на глобальні постачання ракет для систем протиповітряної оборони і створити затримки з постачанням для України, тож в Єврокомісії уже шукають варіанти, як допомогти Києву.



