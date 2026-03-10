Азербайджан відправив Ірану гуманітарну допомогу після телефонної розмови президентів країн Ільхама Алієва та Масуда Пезешкіана, яка відбулася днями.



Як повідомляє 10 березня пресслужба Міністерства надзвичайних ситуацій, гуманітарна допомога була направлена за дорученням президента Алієва.

Азербайджан надіслав Ірану 10 тонн борошна, 6 тонн рису, 2,4 тонни цукру, понад 4 тонни води, майже 600 кг чаю та майже 2 тонни ліків та медичних товарів.



Під час телефонної розмови 8 березня президент Ірану Масуд Пезешкіан заявив азербайджанському колезі Ільхаму Алієву, що його країна не має стосунку до атаки на Азербайджан 5 березня.

Уранці 5 березня дрон із Ірану завдав удару по аеропорту міста Нахічевань (розташоване менш як за 30 кілометрів від кордону з Іраном). Поранень зазнали кілька людей – троє співробітників аеропорту і пасажир, який чекав на посадку, будівля термінала була пошкоджена. Президент Ільгам Алієв назвав те, що сталося, «терактом». Він вимагав від Ірану офіційних пояснень, вибачень і притягнення винних до відповідальності.

Генеральний штаб збройних сил Ірану відкинув причетність країни до запуску дронів, зазначивши, що Іран «поважає суверенітет усіх країн, особливо мусульманських і сусідніх». Відповідальність за атаку в іранському відомстві поклали на Ізраїль.

Після атаки Азербайджан вирішив на деякий час обмежити повітряний простір на півдні країни на кордоні з Іраном. Крім того, на кордоні Азербайджану та Ірану зупинили рух вантажівок, повідомив уряд у Баку.

З 10:00 9 березня Азербайджан відновив в’їзд та виїзд усіх типів транспортних засобів через кордон з Іраном.