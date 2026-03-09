Україна отримала 11 запитів на допомогу у відбитті дронів – Зеленський

Україна отримала 11 запитів на постачання безпілотників, здатних відбивати атаки ворожих дронів, повідомив президент Володимир Зеленський 9 березня за результатами засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

За його словами, з такими запитами звернулися країни, які є регіональними сусідами Ірану, а також європейські держави та Америка.

«Чітка зацікавленість в українському досвіді захисту життя, відповідних перехоплювачах, системах РЕБ, тренуванні. Україна готова реагувати позитивно на запити тих, хто допомагає нам самим захищати життя українців та незалежність України. На частину запитів ми вже відповіли конкретними рішеннями, конкретною підтримкою», – вказав глава держави, не навівши додаткових подробиць.

8 березня видання New York Times повідомляло з посиланням на президента Володимира Зеленського, що Україна направила експертів із безпілотників для захисту американських баз у Йорданії.

Читайте також: Макрон попросив президента Ірану «негайно припинити удари»

Напередодні, в неділю, Зеленський заявив, що українські експерти, які допомагатимуть країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, прибудуть на Близький Схід наступного тижня.

4 березня президент повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці, й про це вже домовляються.

США і неназвана країна Перської затоки цікавляться купівлею українських дронів-перехоплювачів, щоби збивати іранські «шахеди», писало видання Financial Times. Тим часом Зеленський запропонував країнам Близького Сходу «тихий обмін» і допомогу: натомість хоче отримати ракети для систем ППО.



