Зеленський: три українські групи поїхали на Близький Схід

Президент України Володимир Зеленський 11 березня повідомив, що українські експерти щодо протидії дронам розпочали роботу в країнах Перської затоки, які стали цілями іранських атак.

«Три наші групи поїхали на Близький Схід. Сильні групи – з експертами, військовими, інженерами. Сьогодні військові вже спілкуються, вже працюють. Секретар РНБО Рустем Умєров сьогодні прибув в ОАЕ обговорювати напрями співпраці. Він також буде в кількох інших країнах, включаючи Саудівську Аравію», – поширила пресслужба Зеленського його слова під час спілкування з медіа перед зустріччю з президенткою Бундестагу Юлією Кльокнер 11 березня.

Київ запропонував поділитися своїм досвідом зі збиття російських дронів, щоб допомогти державам Перської затоки, що є цілями тих самих дронів іранського виробництва, які Росія використовує проти України.

Речник президента також окремо підтвердив, що три країни, в яких працюють українські експерти – це Катар, Об’єднані Арабські Емірати й Саудівська Аравія.

Тим часом, агентство AFP цитує неназваного високопосадовця, який повідомив, що ще одна українська команда також перебуває в Йорданії, але не надав додаткових подробиць.

4 березня президент повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці, й про це вже домовляються.

Про те, що США і неназвана країна Перської затоки цікавляться купівлею українських дронів-перехоплювачів, щоби збивати іранські «шахеди», писало видання Financial Times. Тим часом, Зеленський запропонував країнам Близького Сходу «тихий обмін» і допомогу: обміняти безпілотники-перехоплювачі на ракети ППО, які країни Перської затоки зараз використовують для збивання іранських безпілотників.