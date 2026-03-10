«Готові допомагати тим, хто допомагає нам» – Зеленський про антидроновий захист Близького Сходу

Україна має найбільший у світі досвід протидії ударним дронам, яким зможе поділитися з країнами Близького Сходу, партнерами в Європі та Америці, розповів у вечірньому відеозверненні 10 березня президент Володимир Зеленський.

«Ми готові допомагати тим, хто допомагає нам, допомагає Україні. (Секретар РНБО) Рустем Умєров разом із нашими військовими, разом із розвідкою, з Міністерством оборони, МЗС готуватиме конкретні домовленості. Україна – надійний донор безпеки, це наша не тільки безпекова – це наша економічна перспектива. Захист для України, співробітництво з партнерами, розвиток для українських виробництв. Усе, чому українці навчилися для свого захисту, може бути глобальною основою безпеки – глобальною основою захищеного життя», – сказав глава держави.

Раніше 10 березня, відповідаючи на запитання журналістів, Зеленський розповів, що саме Україна хоче отримати в обмін на постачання дронів та фахівців із захисту від безпілотників на Близькому Сході. Передусім, за його словами, йдеться про дефіцитні для України ракети для систем протиповітряної оборони – PAC-2 і PAC-3. Водночас він нагадав, що Київ пропонував Сполученим Штатам угоду з інвестицій у виробництво дронів ще рік тому.

У жовтні 2025 року секретар РНБО Рустем Умєров повідомляв про переговори щодо угоди про дрони в Сполучених Штатах.

9 березня Зеленський розповів, що Україна отримала 11 запитів на постачання безпілотників, здатних відбивати атаки ворожих дронів. За його словами, з такими запитами звернулися країни, які є регіональними сусідами Ірану, а також європейські держави та Америка.

4 березня президент повідомив, що Україна допоможе країнам Близького Сходу захищатися від атак Ірану, українські експерти працюватимуть на місці, й про це вже домовляються.

США і неназвана країна Перської затоки цікавляться купівлею українських дронів-перехоплювачів, щоби збивати іранські «шахеди», писало видання Financial Times. Тим часом Зеленський запропонував країнам Близького Сходу «тихий обмін» і допомогу: натомість хоче отримати ракети для систем ППО.