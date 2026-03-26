«Наші погляди різні» – Зеленський про позицію США щодо бажання Путіна закінчити війну

Україна не бачить з боку Росії «справжнього бажання» припинити війну, тому не погоджується з оцінкою Вашингтона, що «Путін хоче, щоб війна припинилася». Про це в інтерв’ю французькому виданню Le Monde заявив президент України Володимир Зеленський.

«Наші погляди тут абсолютно різні. З одного боку, це не проблема – це нормально, що думки розходяться. Але з іншого боку, коли ми хочемо припинити війну, прискорити цей процес, ми порушуємо питання тиску на Росію. Ми знаємо, що Путін не хоче припиняти війну. Ми закликаємо до додаткового тиску, щоб змусити його цього хотіти. Але США вважають, що він хоче її припинити, тож навіщо чинити додатковий тиск, якщо Росія демонструє, що вона також готова до миру? Існують різні погляди на певні питання, і це те, над чим нам потрібно працювати», – сказав Зеленський (цитата за соцмережами глави української держави).

Раніше в березні президент США Дональд Трамп заявив, що його український колега Володимир Зеленський не виявляє достатньої готовності до переговорів, які могли б покласти край російсько-української війни.

Трамп також вважає, що лідер РФ Володимир Путін «готовий укласти угоду» про припинення війни.

Американський очільник відмовився уточнювати, що саме для Зеленського є перешкодою для домовленостей, але повторив, що президент України «має взятися за справу і укласти угоду».

«Немислимо, щоб він був перешкодою. У вас немає карт. Тепер у нього ще менше карт», – повторив Трамп тезу, яку раніше вже виголошував.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Чергова зустріч, яка планувалася на початку березня в столиці ОАЕ Абу-Дабі, відкладена на невизначений час через загострення ситуації на Близькому Сході.