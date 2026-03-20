Зеленський розповів від очікування від переговорів у США 21 березня

Україна очікує від зустрічі з американською стороною у США 21 березня визначення чітких дат наступних переговорів у тристоронньому форматі з РФ. Про це, відповідаючи на запитання журналістів 20 березня, сказав президент України Володимир Зеленський.

«Будуть підніматися всі питання: підготовка до тристоронньої зустрічі, ми хочемо чітких дат, хоча приблизно всі розуміємо, що ситуація на Близькому Сході впливає на перенесення цієї дати, вже не перший раз переноситься тристороння зустріч, хочеться більшої конкретики», – вказав Зеленський.

Глава держави також вказав на ризики, які тягне за собою зняття частини американських санкцій проти РФ на тлі війни на Близькому Сході.

«Санкції недавні, які американська сторона зняла з російської енергетики – все це ризики для нас, все це ризики збільшення грошей для Росії, збільшення їхніх можливостей на фронті. Це небезпечно, і я вважаю, що ця зустріч з цієї точки зору також важлива. Далі – робота над двосторонніми документами для майбутнього закінчення війни, для майбутніх гарантій безпеки, для майбутнього відновлення України», – сказав президент.

Протягом січня й лютого відбулося кілька раундів тристоронніх зустрічей України, США і Росії щодо завершення війни. Про якісь конкретні їхні результати не повідомляли. Однак у результаті зустрічі 5 лютого делегації досягли домовленості щодо обміну військовополоненими – першого за останні п’ять місяців.

Чергова зустріч, яка планувалася на початку березня в столиці ОАЕ Абу-Дабі, була відкладена на невизначений час через загострення ситуації на Близькому Сході.