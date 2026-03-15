FT: Трамп втрачає інтерес до переговорів із Україною, помічник Путіна нецензурно вилаяв радників Макрона

Спроби США бути посередниками в мирному врегулюванні війни між Росією та Україною зайшли в глухий кут, оскільки президент США Дональд Трамп втрачає інтерес до переговорів, повідомили чиновники та дипломати у розмові з Financial Times.

Однією з причин називають війну США та Ізраїлю проти Ірану, яка відвернула увагу Вашингтона від українського напрямку. За словами європейських дипломатів, американські чиновники минулого тижня повідомили колегам із Євросоюзу, що США не посилюватимуть санкції проти російської нафтової промисловості.

«У переговорах справді настала пауза. В американців інші пріоритети, і це зрозуміло», – сказав Financial Times речник російського президента Дмитро Пєсков.

Один із європейських дипломатів назвав «катастрофою» для Євросоюзу та України відвернення уваги США на Близький Схід. Європейські країни отримали повідомлення про затримку постачання американської зброї Україні, особливо засобів ППО. Очільниця європейського зовнішньополітичного відомства Кая Каллас назвала поточну ситуацію проблемою.

Перші раунди переговорів Росії, України та США відбулися 23–24 січня та 4–5 лютого в Об'єднаних Арабських Еміратах, а третій – 17–18 лютого у Швейцарії. Наступну зустріч планували провести на початку березня, але бойові дії на Близькому Сході завадили її організувати.

Також, за даними Financial Times, помічник президента Росії Юрій Ушаков у різкій формі відмовив французьким представникам, які намагалися переконати Кремль допустити Європу до мирних переговорів.

Високопоставлений європейський дипломат розповів, що радники президента Франції Емманюель Бонн і Бертран Бухвальтер у лютому приїздили до Москви для переговорів із Ушаковим. Помічник російського президента, як стверджується, відповів відмовою на прохання щодо участі представників ЄС у переговорах між Росією, Україною та США, використавши нецензурну лексику.

«Вибачте, але взагалі-то ні, йдіть на ***», – наводить слова Ушакова Financial Times (Sorry, actually, no we donʼt, fuck you).

Коментуючи цю зустріч, представник Кремля Дмитро Пєсков заявив Financial Times, що європейські країни «не хочуть допомагати мирному процесу». «Коли приїхав представник Франції, він не приніс жодних позитивних сигналів», – сказав Пєсков.

За його словами, європейці «витрачають усі свої зусилля на те, щоб переконати українців продовжувати війну», натомість Росія «впевнена, що перемагає» і «динаміка на фронті» для російської армії позитивна.

Президент США Дональд Трамп, у свою чергу, заявив в інтерв'ю NBC News, що укладення мирної угоди заважає позиція українського президента Володимира Зеленського.

«Я здивований, що Зеленський не хоче укласти угоду. Скажіть Зеленському укласти угоду, тому що Путін готовий укласти угоду. Із Зеленським набагато важче домовитися», – сказав Трамп.

Він також зазначив, що тимчасове ослаблення санкцій проти російської нафти пов’язане з енергетичною кризою після закриття Ормузької протоки.

«Я хочу, щоб світ мав нафту», – сказав Трамп. Президент США уточнив, що санкції повернуться, як тільки криза, пов’язана з Іраном, закінчиться. Трамп зазначив, що Іран хоче укласти угоду, але Білий дім наразі не планує домовленостей із Тегераном, «бо умови ще недостатньо добрі».

Через Ормузьку протоку проходить один із ключових маршрутів постачання нафти та газу з Близького Сходу. Зараз протока практично закрита, а судна, які намагаються пройти через неї, зазнають атак. На цьому тлі ціни на нафту марки Brent сягнули понад 100 доларів за барель.

28 лютого США розпочали спільну з Ізраїлем військову операцію проти Ірану. Внаслідок ударів був убитий верховний лідер аятола Алі Хаменеї, вражені військові та ядерні об’єкти країни. Іран у відповідь обстрілює Ізраїль і завдає ударів по американських базах та інфраструктурі союзників Вашингтона в країнах Перської затоки.