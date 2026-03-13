«Не варто переоцінювати ефект для Росії»: Власюк про послаблення нафтових санкцій США

Тимчасове послаблення санкції проти російської нафти є «шкідливим», проте його ефект на російську економіку буде обмеженим, вважає уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк – про це він заявив у коментарі Радіо Свобода.

«Будь-яке послаблення санкцій проти російського енергетичного сектору є шкідливим, адже саме доходи від нафти і газу залишаються ключовим джерелом фінансування російського бюджету. Чим більше тиску санкцій, тим краще для мирних перемовин», – сказав він.

Власюк повторив оцінку президента Володимира Зеленського, за якою послаблення може принести Росії дохід до 10 мільярдів доларів. Як припускається, така вартість російської нафти на борту близько 160 танкерів, які перебували в морі на момент послаблення.

Водночас, за словами посадовця, «не варто переоцінювати економічний ефект цього рішення для Росії». Він вказав на структурні проблеми бюджету РФ, які залишаються дуже серйозними.

«Російський бюджет уже перебуває під значним тиском: перші місяці року були для нього складними, доходи від енергоресурсів знижуються, а дефіцит бюджету швидко зростає. Тому тимчасове послаблення є неприємним, але не критичним. Головне, це щоб ситуація не затягнулась», – наголосив він.

Власюк зазначив, що Україна розуміє обґрунтування Сполучених Штатів, за яким йдеться про технічне і тимчасове рішення, пов’язане з уже завантаженою нафтою та логістикою поставок, а також із ситуацією на енергетичних ринках на тлі напруги на Близькому Сході.

Водночас, вважає він, більш ефективним способом послабити напругу на нафтових ринках було б повернути барелі, втрачені через блокаду Ормузької протоки й атаки іранських дронів.

Власюк висловив сподівання, що більшість партнерів України продовжить дотримуватися жорсткої позиції щодо російської нафти.

Уповноважений президента підтвердив, що Україна перебуває в постійному діалозі зі США та іншими партнерами, в тому числі щодо санкційної політики:

«Ми відкрито пояснюємо свою позицію: для нас важливо, щоб санкційний тиск на Росію не послаблювався, і ми не підтримуємо кроки, що створюють бодай найменші послаблення для агресора. Навпаки, лише посилення тиску на РФ сприятиме мирним перемовинам».





Адміністрація президента США Дональда Трампа 12 березня видала нову ліцензію, яка дозволяє країнам тимчасово купувати певні російські нафтопродукти, які «застрягли в морі». Ліцензія, опублікована на сайті Міністерства фінансів США, поширюється лише на російську сиру нафту або нафтопродукти, завантажені на судна станом на 12 березня. Ліцензія дозволяє ці поставки до 11 квітня.

Це рішення було схвалено на тлі росту ціни на нафту вище 100 доларів за барель 12 березня після повідомлень про подальші напади на судна у водах Перської затоки та закриття ключових нафтових терміналів.

Голова Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що рішення США щодо російської нафти впливає на європейську безпеку і «викликає занепокоєння». Українське дипломатичне джерело в коментарі Радіо Свобода сказало, що послаблення санкцій щодо російської нафти «точно не допоможе стабілізувати ринок, але допоможе Росії воювати довше – це при тому, що саме Росія допомагає іранському режиму дестабілізувати Близький Схід».

Днями Єврокомісія закликала США дотримуватися обмежень на нафту з РФ.

У Москві послаблення енергетичних санкцій Сполучених Штатів розцінили як спробу стабілізувати ринок.

США та Ізраїль завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Тегеран у відповідь атакує Ізраїль та американські військові бази у Перській затоці. Війна на Близькому Сході, яка триває вже другий тиждень, фактично закрила Ормузьку протоку, через яку проходить п’ята частина світового обсягу нафти, для перевезення танкерів.



