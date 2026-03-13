CША тимчасово скасували санкції щодо російської нафти, що застрягла в морі

Адміністрація президента США Дональда Трампа в четвер видала нову ліцензію, яка дозволяє країнам тимчасово купувати певні російські нафтопродукти.



«Щоб збільшити глобальне охоплення існуючих поставок, Мінфін надає тимчасовий дозвіл, щоб дозволити країнам купувати російську нафту, яка зараз застрягла в морі», – написав міністр фінансів Скотт Бессент у соцмережі Х.

Він додав, що «цей вузькоспеціалізований короткостроковий захід застосовується лише до нафти, яка вже перебуває в морі, і не надасть значної фінансової вигоди російському уряду, який отримує більшу частину своїх енергетичних доходів від податків, що стягуються в місці видобутку».



Ліцензія, опублікована на сайті Міністерства фінансів США, поширюється лише на російську сиру нафту або нафтопродукти, завантажені на судна станом на 12 березня. Ліцензія дозволяє ці поставки до 11 квітня.

Це рішення було схвалено на тлі росту ціни на нафту вище 100 доларів за барель 12 березня після повідомлень про подальші напади на судна у водах Перської затоки та закриття ключових нафтових терміналів.

Російська нафта «застрягла» в морі через санкції США проти основних російських виробників. Експерти підрахували, що в морі по всьому світу перебуває понад 100 мільйонів барелів нафти російського походження.

Білий дім заборонив купівлю російської нафти та погрожував величезними тарифами країнам, які це роблять, як спосіб блокування коштів для фінансування війни Кремля проти України.

Демократи та деякі республіканці виступили проти можливості послаблення санкцій проти Росії. Критики скаржилися, що президент Дональд Трамп надав перевагу Москві, і висловлювали занепокоєння, що будь-які додаткові доходи від нафти допоможуть президенту Володимиру Путіну поширити свої атаки на Україну. Білий дім заперечував, що Трамп надає перевагу Росії в переговорах щодо припинення війни Москви проти України.

Раніше США видали Індії 30-денну ліцензію на купівлю російської нафти, яка зараз застрягла в морі. Бессент тоді заявив, що цей крок зроблено для того, щоб «нафта продовжувала надходити на світовий ринок». Білий дім не вважає, що цей дозвіл надасть Росії значну фінансову вигоду.

Днями Єврокомісія закликала США дотримуватися обмежень на нафту з РФ.

США та Ізраїль завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Тегеран у відповідь атакує Ізраїль та американські військові бази у Перській затоці. Війна на Близькому Сході, яка триває вже другий тиждень, фактично закрила Ормузьку протоку, через яку проходить п’ята частина світового обсягу нафти, для перевезення танкерів.



