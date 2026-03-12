Ірак призупинив роботу нафтових терміналів після атаки на танкери

Влада Іраку призупинила роботу всіх нафтових терміналів країни через атаки Ірану на енергетичні об'єкти в регіоні. Про це заявив Фархан аль-Фартусі, генеральний директор компанії портів Іраку, якого цитує державне іракське інформаційне агентство.



Повідомляється, що внаслідок атаки на іракський порт Басра вранці у четвер загинула щонайменше одна людина. Місцева влада повідомила, що метою були танкери, які здійснювали перевалку нафти – загорілися обидва судна. За попередньою інформацією, їх атакували катери, начинені вибухівкою.

За останні два дні в Перській затоці атакам зазнали вже шість судів.

Влада Бахрейну закликала жителів провінції Мухаррак залишатися вдома після атаки Ірану на паливні резервуари, яка сталася в середу.



Вранці у четвер ціна бареля нафти марки Brent знову перевищила 100 доларів за барель. Практично повне перекриття Ормузької протоки, через яку проходить п’ята частина світового обсягу нафти, призвело до скорочення видобутку нафти великими виробниками в Перській затоці та зростання цін на енергоносії.



Представник іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) у своєму зверненні до США попередив, що необхідно «приготуватися до того, що ціна на нафту сягне 200 доларів за барель, тому що ціна на нафту залежить від регіональної безпеки, яку ви дестабілізували».

Раніше президент США Дональд Трамп на мітингу в штаті Кентуккі заявив, що Сполучені Штати вже здобули перемогу у війні, але «потрібно довести справу до кінця».



У середу країни Міжнародного енергетичного агентства домовилися про постачання на світовий ринок 400 мільйонів барелів нафти зі своїх стратегічних резервів для зниження цінової напруги через конфлікт на Близькому Сході.



США та Ізраїль завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Тегеран у відповідь атакує Ізраїль та американські військові бази у Перській затоці.



