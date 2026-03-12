Ціна на нафту знову перевищила 100 доларів, оскільки атаки в Перській затоці сколихнули ринки

Азійські фондові ринки впали 12 березня, оскільки ціни на нафту зросли на понад 9 відсотків вище 100 доларів за барель після повідомлень про подальші напади на судна у водах Перської затоки та закриття ключових нафтових терміналів.

Інвестори залишалися стурбованими, незважаючи на план Міжнародного енергетичного агентства випустити 400 мільйонів барелів з екстрених резервів, включаючи 172 мільйони зі Сполучених Штатів, починаючи з наступного тижня.

Ціна нафти марки Brent зросла до 100,37 долара, а ціна на американську нафту – до 94,26 долара. Фондові ринки в регіоні впали, японський Nikkei впав на 1,4 відсотка, а ринки Китаю та Гонконгу також знизилися. Очікувалося, що ринки США та Європи також відкриються зі зниженням.

Ескалація, включаючи атаки на танкери у водах Іраку та напруженість навколо Ормузької протоки, викликала побоювання щодо вищої інфляції та вартості запозичень, а аналітики попереджають, що ціни на нафту можуть зрости ще більше.

США та Ізраїль завдають ударів по Ірану з 28 лютого. Тегеран у відповідь атакує Ізраїль та американські військові бази у Перській затоці.



