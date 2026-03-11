Білий дім не вважає, що дозвіл Індії купувати російську нафту надасть РФ значну фінансову вигоду

Білий дім не вважає, що тимчасовий дозвіл Індії купувати російську нафту надасть Росії значну фінансову вигоду.

Як пояснила речниця Білого дому Керолайн Левітт, Вашингтон схвалив це рішення, тому що союзники в Індії добре діяли і раніше припинили купувати санкціоновану російську нафту.

«Тож, працюючи над тим, щоб задовольнити цей тимчасовий пробіл у постачанні нафти по всьому світу через іранців ми тимчасово дозволили їм приймати цю російську нафту. І ця російська нафта вже була в морі. Тож ми не вважаємо, що цей короткостроковий захід надасть значну фінансову вигоду російському уряду на даний момент», – сказала вона під час брифінгу.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що санкції пов’язані з нафтою і запроваджені проти деяких країн будуть скасовані задля зниження світових цін на нафту. У Білому домі заявили, що це питання ще обговорюється, зауваживши, що на сьогодні немає жодних оголошень щодо нових санкцій чи скасування.



З 28 лютого США й Ізраїль завдають ударів по Ірану. Іран у відповідь атакує країни Перської затоки ракетами і дронами. Це вже спричинило зростання ціни енергоносіїв у всьому світі, 9 березня котирування нафти марки Brent уперше з 2022 року перевищили позначку 100 доларів за барель. Ринок охопили побоювання щодо тривалих перебоїв у судноплавстві на тлі конфлікту.





