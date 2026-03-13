США тимчасово дозволили купувати російську нафту: як бути Україні 

Рішення США тимчасово скасувати санкції щодо експорту російської нафти викликало «серйозне занепокоєння» у чільного представника Європейського Союзу. Президент України Володимир Зеленський каже, що це може збагатити Росію, яка п’ятий рік веде проти України війну, на мільярди доларів. У Москві вважають, що ситуативно інтереси Росії і США збігаються. Експерти кажуть Радіо Свобода, що Україна має продовжувати працювати з посадовцями у Вашингтоні, щоб це послаблення санкцій не продовжили.

Що вирішили США

Адміністрація президента США Дональда Трампа 12 березня видала нову ліцензію, яка дозволяє країнам тимчасово купувати певні російські нафтопродукти.

«Щоб збільшити глобальне охоплення існуючих поставок, Мінфін надає тимчасовий дозвіл, щоб дозволити країнам купувати російську нафту, яка зараз застрягла в морі», – написав міністр фінансів Скотт Бессент у соцмережі Х.

Він додав, що «цей вузькоспеціалізований короткостроковий захід застосовується лише до нафти, яка вже перебуває в морі, і не дасть значної фінансової вигоди російському уряду, який отримує більшу частину своїх енергетичних доходів від податків, що стягуються у місці видобутку».

Ліцензія, опублікована на сайті Міністерства фінансів США, поширюється лише на російську сиру нафту або нафтопродукти, завантажені на судна станом на 12 березня. Ліцензія дозволяє ці поставки до 11 квітня.

Це рішення ухвалили на тлі зростання ціни на нафту вище ніж 100 доларів за барель 12 березня після повідомлень про подальші напади на судна у водах Перської затоки та закриття ключових нафтових терміналів.

Що кажуть Україна і Росія

Президент України Володимир Зеленський заявив під час пресконференції у Парижі, де він зараз перебуває, що тимчасове послаблення санкцій на російську нафту може збагатити російський бюджет на суму 10 мільярдів доларів.

«Це точно не допомагає миру. І тому рішучість Євросоюзу, рішучість інших партнерів в світі зараз має зберігатись і працювати так, щоб у Росії не було додаткових ілюзій. Росія повинна завершити цю війну», – зазначив Зеленський.

Знімати санкції, щоби потім проти тебе прилітало більше дронів, не є правильним рішенням

Президент додав, що послаблення санкцій за будь-яких обставин посилює Росію.

«Ми чуємо сигнали, що це для того, щоби стабілізувати ситуацію. Але, на мій погляд, логіка зовсім інша, і вона в тому, що витрачає Росія ці гроші насамперед на зброю… Знімати санкції, щоби потім проти тебе прилітало більше дронів, на мій погляд, не є правильним рішенням», – зауважив Зеленський.

Президент, посилаючись на доповіді розвідок, зауважив, що ці ж дрони Іран і його союзники застосовують проти країн Близького Сходу, «а також проти європейців, американців, чия присутність на тих чи інших базах там є», саме тому, мовляв, не підтримує рішення послабити санкції проти Росії.

Тим часом у Москві звертають увагу на збіг інтересів зі США.

Росія бачить, що «Сполучені Штати вживають заходів, намагаючись стабілізувати енергетичні ринки», сказав 13 березня речник Кремля Дмитро Пєсков. За його словами, на цей момент «ситуативно дійсно наші інтереси збігаються».

«Ситуація загрожує загостренням кризи в енергетичному секторі у глобальному масштабі, і, звісно, такі дії певною мірою сприятимуть стабілізації цього ринку, адже без значних обсягів російської нафти стабілізація ринку неможлива», – зазначив Пєсков.

Впливає на безпеку Європи – Кошта

Одностороннє рішення США скасувати санкції щодо експорту російської нафти викликає серйозне занепокоєння, оскільки воно впливає на безпеку Європи, заявив в X президент Євроради Антоніу Кошта.

«Посилення економічного тиску на Росію є вирішальним чинником, щоб змусити її погодитися на серйозні переговори щодо справедливого і тривалого миру. Послаблення санкцій збільшує ресурси Росії для ведення агресивної війни проти України», – вважає Кошта, який очолює головний політичний орган Євросоюзу.

Загрожує безпеці США – Американська коаліція для України

Росія вже виробляє нафту майже на повну потужність, і скасування обмежень лише принесе Кремлю додатковий прибуток, загрожуючи безпеці США та життю українців. Так заявила в X 13 березня Американська коаліція за Україну (ACU), яка об’єднує майже сто американських неурядових організацій, прихильників України.

Зараз не час давати Москві гроші

Коаліція наголошує, що Україна залишається ключовим партнером США у сфері безпеки, надаючи експертів з дронів та бойовий досвід, а скасування санкцій лише зашкодить Україні та зміцнить Росію.

«Економіка Росії входить у стагфляцію – небезпечну комбінацію економічної стагнації та зростання цін. Кремль має зростаючий бюджетний дефіцит і сильно залежить від нафтопродажів для ведення війни. Зараз не час давати Москві гроші. Санкції та цінове обмеження на нафту – потужні інструменти для обмеження здатності Росії вести війну та підтримувати смертоносні режими, такі як Іран», – вважають автори заяви.

ACU закликає адміністрацію США зберегти цінове обмеження «Групи семи» та боротьбу з обходом санкцій.

При цьому коаліція посилається на результати опитувань, за якими більшість американців, включно з більш ніж трьома четвертями консервативних виборців, підтримує більш жорсткі, а не слабкі санкції проти Москви.

Що буде далі: сценарії

Попри запевнення міністра фінансів США про незначні кошти, Росія все одно отримає фінансову вигоду від американського послаблення санкцій, хоча ці прибутки навряд чи стануть вирішальними для бюджету РФ. Так вважає український енергетичний експерт Михайло Гончар.

«Певна вигода, без жодного сумніву, буде», – сказав Гончар у коментарі Радіо Свобода.

Оцінити цю суму складно, оскільки не вся виручка від продажу нафти потрапляє до російського бюджету; частину коштів можуть безпосередньо використати для закупівлі матеріалів і компонентів для російського військово-промислового комплексу, вважає Гончар, який є президентом Центру глобалістики «Стратегія ХХI».

Ключове питання полягає в тому, що станеться після завершення початкового періоду дії послаблення нафтових санкцій, попереджає експерт. Тому важливіше те, чи відновлять Сполучені Штати санкції після 30-денного періоду, чи продовжать їхнє пом’якшення.

За його словами, Україна має закликати європейських партнерів не надавати подібних послаблень і продовжувати працювати з посадовцями у Вашингтоні, щоб це послаблення санкцій не продовжили.

Гончар переконаний, що мінімізація ролі Росії на світовому нафтовому ринку відповідає стратегічним інтересам США, зокрема з огляду на співпрацю Росії з Іраном.