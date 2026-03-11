The Insider: тисячі іноземних фірм обходять санкції проти Росії

Понад 6 тисяч іноземних фірм-експортерів постачають товари російським підсанкційним компаніям і постачальникам військово-промислового комплексу. Це з’ясувало видання The Insider, вивчивши зовнішньоторговельні дані російських компаній за 2024–2025 роки.

За даними видання, основні країни походження фірм – це Китай (близько 4 тисяч), Туреччина (близько 300), ОАЕ (близько 120) та Індія (60). Спільно вони забезпечують дві третини торгівлі з підсанкційними фірмами та контрагентами ВПК.

Наприклад, китайська фірма Henan New Silk Road International завезла понад сотню турбореактивних двигунів на суму близько трьох мільйонів доларів. Тяга таких двигунів дозволяє використовувати їх на великих військових безпілотниках. Виробником товару вказана фіктивна фірма, а одержувачем – підсанкційна російська компанія «Чіпдевайс».

Як зазначає The Insider, Китай є не лише лідером за кількістю компаній, а й із валового ввезення товарів. Проте за якістю товарів серед великих фірм і торгових партнерів російського ВПК лідирує Туреччина. 68% її постачань, як стверджується, є технікою високого класу, виготовленою в Європі, Японії та Кореї (металообробка, неспоживча електроніка, оптика, обладнання для металургії та енергетики, непобутові вимірювальні інструменти).



